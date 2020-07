FOTO:Krompirjev polpet z jogurtovim prelivom

Zakaj imamo radi kajmak Preberite še:

Na vročem olju prepražimo čebulo, por in slanino. FOTO: Tanja Drinovec

Krompir je tudi krasno hranljivo in z vitamini in mineralnimi snovmi podkrepljeno živilo. FOTO: Tanja Drinovec

Za 3 do 4 osebe potrebujemo:

Zunanjost polpetov lahko še malo potresemo z drobtinicami. FOTO: Tanja Drinovec

Jogurtov preliv:

Priprava:

Kot prava čistokrvna in rojena Gorenjka kot sem že sem in tja omenila, si brez krompirja življenja ne morem predstavljati tako lepega kot je.Ta davno uvožena kultura je na našem domačem jedilniku zares kar v prenekaterih oblikah. Pa resnici na ljubo je krompir čudovito in zelo uporabno živilo. Če ga dobijo v precep ustvarjalne kuharske roke pa toliko bolj zanj.Krompir je tudi krasno hranljivo in z vitamini in mineralnimi snovmi podkrepljeno živilo. Sploh, če je domač. Že pred mnogimi leti je sicer malo po krivici zašel na slab glas s svojo ne dietno naravo in nezdravostjo.Jaz in še marsikdo pa meni, da so vse zdrave stvari zdrave predvsem, če jih jedo zdravi ljudje, prav tako pa zadevo lahko obrnemo nasprotno na nezdrave.Torej, če ste vsaj malo športni in opravite nekajkrat na teden vsaj enourni trening, se vam od krompirja zagotovo ne bo pripetilo kaj hujšega. In mi bomo tokrat pripravili slastne krompirjeve polpete obogatene še z nekaj zelenjave, slanine in jajci. Polpete lahko pregrešno ocvrete na ponvi ali pa jih bolj zdravo spečete v pečici.Poleg polpetov si bomo zraven omislili še čudovit jogurtov preliv. S skledo solate imamo tako pravzaprav lahko lepo kosilo.0,5 kg krompirjaolje2 manjša poraPol čebuleNekaj rezin slanineStrok česnaŠop peteršilja2 do 3 jajcaPest sira z modro plesnijo2 pesti ribanega siraSol, poperKrušne drobtineNekaj žlic grškega jogurtaŽlica kisle smetaneMalo limoninega sokaŠop sesekljanega drobnjakaŠop peteršiljaSol, poperStrok česnaŽličko olivnega oljaKrompir olupimo, skuhamo skoraj do mehkega, malo ohladimo in nastrgamo. Očiščen por in čebulo sesekljamo, prav tako slanino narežemo na manjše kocke ali trakove. Na vročem olju prepražimo čebulo, por in slanino. Vse to malo ohladimo in primešamo nastrganemu krompirju. Dodamo sesekljan peteršilj, česen, sir, jajca in zmešamo. Začinimo s soljo in poprom. Po potrebi primešamo drobtine, da lahko z rokami oblikujemo lepe polpete.Zunanjost polpetov lahko še malo potresemo z drobtinicami. Polpete pečemo na pomaščenem pekaču v pečici pri temperaturi 180 stopinj kakšne pol ure. Malo jih lahko tudi pokapljamo z oljem. Lahko pa jih hitreje kar ocvremo v ponvi na vročem olju. Za jogurtov preliv pa vse sestavine dobro premešamo in postrežemo zraven polpetov ali pa ga kar prelijemo čez njih.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.