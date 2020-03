FOTO:Kruh s čemažem

Za približno 9 bombetk potrebujemo:

Priprava:

Bojim se, da nam je veliki večini za to vlak že zdavnaj odpeljal, pa vendar kak poizkus in novo znanje ne bo odveč. Tokrat bomo spekli kruh s čemažem, ki smo ga nabrali Za dejstva o čemažu lahko pokukate v prejšnji recept. Kruh z okusom po čemažu je bil moj eksperiment, nad katerim sem bila pozitivno presenečena. V dneh kjer se nahajamo, pa vemo, da je domači kruh lepa dragocenost, ki jo moramo ceniti. Če še oklevate in zbirate pogum za peko, kar pogumno. Tudi vam se zagotovo posreči.Za naš recept v glavnem potrebujete le moko, kvas in sprehod v gozd, kjer boste našli to veliko darilo matere zemlje čemaž.200 g bele moke400 g polnozrnate mokePol kocke kvasa12 g soli2 šopa sesekljanega čemažaOlivno oljeŽlička sladkorjaNajprej pripravimo kvasec iz kvasa, sladkorja nekaj kapljic tople vode in ščepca moke. Pustimo da naraste. Moki primešamo kvasec, sol in čemaževo pasto, ki smo jo v strjočku za sekljanje zmešali z nekaj žlicami olivnega olja in sesekljali. Dodamo še približno 2 dl vode in zgnetemo gladko testo, ki mora odstopati od stene posode.Po potrebi dodamo moko, če je testo premokro ali vodo, če je presuho. Testo na toplem vzhajamo dobre pol ure da naraste. Oblikujemo bombetke (kroglice) in jih ponovno vzhajamo na pekaču obloženem s peki papirjem dobrih 15 minut. Segrejemo pečico na 200 stopinj, kjer bombete pečemo približno 15 minut, da lepo porjavijo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.