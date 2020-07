FOTO:Kupil si bom sup

Ko osvojimo tudi veslanje, poskušamo v mirujočem stanju obrniti desko za 180 stopinj. FOTO: Mavric Pivk

»Hoja na vodi«, korak za korakom

Nakup supa: kako izbrati pravega?

Za tiste, ki se s supanjem šele spoznavate, je najpomembnejša stabilnost deske, zato so za začetnike najprimernejše večnamenski supi. FOTO: Suhadolnik Jože

Sup je zanimiv že zato, ker ga vzamemo s seboj tako na morje ali pa z njim preživimo proste urice nedaleč od svojega doma ob reki ali jezeru. FOTO: Jure Eržen

Preden se odločite za vse prej kot poceni nakup – zanj boste namreč odšteli od 500 pa vse do 1000 (ali več) evrov – si ga je za začetek morda bolje izposoditi, kar nas bo stalo okoli 20 evrov dnevno ali 100 evrov tedensko.Še prej pa se velja poučiti o tem, kako sploh začeti. Na kratko: vstaneš na supu in veslaš. A pojdimo lepo po korakih.»Stand-up paddling«, pravzaprav nekakšen približek hoje po vodi, se je v zadnjih letih uveljavil tudi pri nas. Izvira s Havajev, kjer so učitelji deskanja na deski vstali in poprijeli za veslo, da bi lažje nadzorovali in fotografirali svoje učence.Sup je zanimiv že zato, ker ga vzamemo s seboj tako na morje ali pa z njim preživimo proste urice nedaleč od svojega doma ob reki ali jezeru. Supanje je primerno pravzaprav za vsakogar - za začetek seveda na mirnejših vodah, najbolj pogumni in izkušeni pa se lahko z njim preskusijo tudi na zgornjem delu Soče – a tam ne pozabite tudi na čelado, rešilni jopič in neopren!Pri padcu nas lahko reši tudi varovalna vrvica oz. leash, saj desko pri padcu sicer odnese proč. Če imamo na bolj divjih brzicah težave z ravnotežjem, lahko na desko pokleknemo, se usedemo ali uležemo. A ker se tokrat posvečamo začetniškim »korakom« na supu, se bomo nasvetom, kako se spopasti z valovi ali brzicami, izognili.Osnovno znanje lahko hitro osvojimo. Čeprav začetnikom in predvsem najmlajšim daje občutek varnosti veslanje v plitki vodi, je to lahko ob padcu nevarno, zato strokovnjaki svetujejo, da do varne globine (kjer bi lahko z dveh metrov skočili na glavo v vodo) odveslamo na kolenih. Preden poskusimo prvič samozavestno vstati, je dobro najprej poskusiti kleče. Ko tehniko osvojimo, vstanemo in skušamo dobiti stabilen položaj.Čeprav za supanje ne potrebujete predznanja in posebnih priprav, je odličen trening tudi za druge športe, saj mora biti napeto celotno telo, tako da delajo vse mišice – od nog, trebušnih mišic do rok. Na mirnih vodah je vse skupaj seveda lažje, kot če veslamo proti toku. Tudi zato ne bo odveč upoštevati nasveta, da vedno začnemo veslati proti toku (oz. na morju proti vetru in tokovom), da se bomo kasneje lažje vrnili do izhodišča.Ko v razkoraku v širini ramen najdemo ravnotežno točko nekje na sredini deske, tako da pri tem nekoliko pokrčimo kolena, se moramo naučiti z veslom usmerjati sup. Pri lovljenju ravnotežja si lahko pomagamo z boki, medtem ko naj bodo glava in ramena stabilna – tudi pogled imejte usmerjen naprej in nikakor ne v noge.Roko skušamo iztegniti čim dlje, s komolcem obrnjenim stran od deske, nato v rahli diagonali od deske veslo vodimo od nosa v smeri repa supa. Pri tem pazimo, da je roka ves čas blizu višine oči in da imamo roko, ki drži vrh vesla, iztegnjeno in je niti med veslanjem ne pokrčimo.Ko osvojimo tudi veslanje, poskušamo v mirujočem stanju obrniti desko za 180 stopinj. Če naredimo en dolg zavesljaj naprej ali nazaj, se deska začne obračati sama. Osnovna tehnika za usmerjanje je več zamahov na eni strani, kar bo povzročilo, da se premaknete v tej smeri. Za hitrejši zavoj prenesemo več teže na nogo, kamor želimo desko obrniti.Če želimo podobno storiti pri plovbi in ne le v mirujočem stanju, moramo najprej pridobiti nekaj hitrosti. Nato stopimo nekaj korakov nazaj, da se rep deske nekoliko potopi, hkrati pa naredimo močan zavesljaj na tisti strani, v katero se želimo obrniti. Ko se deska že začne obračati, še enkrat močneje zaveslamo na drugi strani in se hitro prestopimo naprej, da se deska neha vrteti. Ko nam vse naštete osnove ne predstavljajo več izziva, lahko poskusimo veslati v izpadnem koraku, na kolenih ali v počepu.Cene supa se gibljejo od 500 evrov za začetniške do 5000 za tekmovalne. V zadnjem času je zaradi praktičnosti veliko povpraševanja po napihljivih supih. Njihova slabost je sicer, da jo je treba vsakič napihniti ter da ni tako toga in zato slabše drsi po vodi, a je za družine in začetnike še vedno najprimernejša. Boljše deske lahko napolnimo do enega bara, slabše pa tam do dveh tretjin.Prednost je zagotovo tudi to, da se jih da zložiti in pospraviti v vsak prtljažnik, medtem ko za plastiko in druge napredne materiale (polipropilen; sup, ojačan s steklenimi, karbonskimi ali kakšnimi drugi vlakni; s polistirensko peno ali delno lesenim jedrom) še vedno potrebujemo prtljažnik. Načeloma je sup namreč daljši od treh metrov, lahko pa meri celo več kot štiri metre. Zgornji del je oblazinjen, trup nekoliko vbočen, na spodnji strani repa pa so navadno en ali trije smerniki. Pri nakupu je dobro vedeti, kje ga bomo največ uporabljali, in upoštevati tudi našo fizično pripravljenost in znanje.Za začetnike najprimernejše večnamenske sup deske.Obstaja več vrst supov: za deskanje na valovih – ti so običajno krajši, imajo ožji nos in rep in so bolj ukrivljeni; »all-around« supi, ki so primerni za vse pogoje in zato tudi najprimernejši za začetnike; »touring« supi, ki so daljši, z nosom v obliki črke V in primernejši za mirne vode; »race« supi oz. tekmovalne deske, ki so najhitrejše, a hkrati tudi manj stabilne in zato za začetnike niso priporočljive; »windsurfing« supi so pravzaprav vsestranski supi z nastavkom za jadro ter že omenjeni napihljivi supi, ki se uporabljajo predvsem za rekreativno veslanje po mirnih vodah.Za tiste, ki se s supanjem šele spoznavate, je najpomembnejša stabilnost deske, zato so za začetnike najprimernejše večnamenski supi. Sup je stabilnejši, če je nekoliko širši – »all-around« oz. večnamenske deske so široke okoli 80 centimetrov in imajo velik volumen (190–220 l). Prav tako sta širša nos in rep supa, oblika deske pa je bolj okrogla. Večnamenske deske so primerne za vse pogoje in omogočajo spoznavanje vseh možnih oblik tega športa z eno samo desko, zato so jih najpogosteje kupujejo družine, izposojevalnice in šole supanja.Pri nakupi supa velja upoštevati nekaj osnovnih pravil. Če ste težji, boste za stabilno vožnjo potrebovali večji volumen in širino deske. Strokovnjaki priporočajo, da volumen deske izračunamo tako, da vaši teži prištejemo 110. Vaša prva sup deska naj bo dovolj široka in dolga, da bo omogočala dovolj stabilnosti in padci v vodo ne bodo tako pogosti.Prav tako za družino raje izberite večjo desko (od 300 do 340 cm), saj bodo manjši še vedno lažje uporabljali večjo desko kot večji (in težji) majhno. Če imate majhne otroke, lahko kupite tudi desko, daljšo od 340 cm, tako da lahko odrasel vesla, otrok pa sedi zraven. Za rekreativno (in predvsem družinsko) veslanje zadostuje nastavljivo veslo (od 190 do 215 cm).V Sloveniji se je ponudba supov hitro razširila – prav tako pa tudi organiziranih dogodkov, zato pravkar prebrano kar čim prej preskusite tudi v praksi!***Mariša Bizjak je novinarka in poznavalka supanja