Lažji tek z zelo lahkimi copati

Dobro poznanemu modelu Mizuna wave rider, ki se je, mimogrede, rodil v že 24. izvedbi, se je letošnjo jesen pridružil popolnoma nov model wave rider neo.Mizunovo tekaško obutev spremljamo že več kot dvajset let; velika pričakovanja testne ekipe so se izkazala za upravičena, saj nas je model navdušil z vsemi lastnostmi.Kot vse novosti smo tudi to preizkusili na makadamu, asfaltu in tartanu radovljiškega atletskega stadiona. Novi material Enerzy v srednjem in spodnjem delu podplata nudi odlično blaženje na vseh podlagah. Pri hitrem teku na asfaltni in tartanski podlagi se občutita odlična odzivnosti in vračanje energije v naslednji tekaški korak. Vgrajena, dobro poznana valna plošča Mizunovih modelov je v tem modelu v petnem delu. Zagotavlja nam dobro oporo in stabilen korak na razgibanih terenih.Zgornji del copata sestavlja konstrukcijska brezšivna nogavica, ki zagotavlja odličen oprijem obuvala z zgornjim delom stopala, kar vse pripomore k udobnemu teku. Petni del je nekoliko višji in lepo objame in ščiti tekačevo Ahilovo tetivo.Preizkus smo kot navadno opravili tako v suhem kot deževnem vremenu. Obakrat smo občutili dober oprijem podplata s podlago, za kar poskrbi kombinacija G3 in že poznane karbonske gume X10.Wave rider neo je najlažji rider, ki je bil kadar koli narejen! Po preverjanju ga testna ekipa priporoča vsem lahkim in srednje težkim tekačem in tekačicam, ki si želijo udobnega in hitrega dinamičnega teka.Teža moškega modela je 265, ženskega pa 225 gramov.***Klemen Dolenc, vodja Poletovih preizkusov tekaške in pohodne obutve