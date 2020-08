Lečina juha v boju proti kilogramom

Za 2-3 osebe potrebujemo:

Priprava:

Glavna zvezdnica tokratnega recepta je leča, ki vsebuje ogromno vlaknin, ogljikovih hidratov in beljakovin - popoln recept za aktivnega človeka ali tistega, ki bi to rad postal. Hujšanje ali zdravo prehranjevanje?Tudi to zmore leča, saj praktično ne vsebuje maščobe, obenem pa nas založi s polno mero energije, ki jo potrebujemo ali za športno udejstvovanje ali vsakdanje opravke. Ena skodelica leče vsebuje le okoli 230 kalorij, kar je dobra novica za vse, ki bi radi izgubili nekaj kilogramov. Če enkrat na teden na jedilnik uvrstite lečo, bo uspeh zagotovljen, ampak le po pogojem da ne goljufate (preveč) ostale dni.Tokratna lečina čorbica je izum prijateljice, ki se ji je leča zdela zanimiva, čeprav jo prej ni ravno dobro poznala. Najprej je pripravila lečine polpete, ki jih je zavijala v solato in jih namakala v česnovo omako, tekstura je bila podobna kot pri falaflu, no, potem pa je naslednji teden preostanek leče vrgla v zelenjavno juho in voila!, z nekaterimi dodatnimi spremembami se je rodila nova jed.1,5 l jušne osnove (zelenjavna/kokošja/goveja/)2 čebuli3 stroke česna1 veliko korenje2 krompirjaPol skodelice graha (lahko tudi stročjega fižola)Pol bučkeSkodelica ali tri pesti leče (obstaja več vrst leče, izberite svojo barvo)Steblo peteršilja ali koriandraOljčno oljeSol in poperČebulo in česen v veliki posodi popražimo na oljčnem olju do malček bolj zlate barve. Začinimo s soljo in poprom. Dodamo lečo in pražimo še 1-2 minuti. Zalijemo s pol litra jušne osnove, na pol pokrijemo s pokrovko in kuhamo na zmernem ognju 10-12 minut. Ko večina osnove že izpari, dodajte korenje, ki ste ga nasekljali na kolobarčke in krompir, ki ste ga obdelali na kocke in premešajte. Dodajte zamrznjen grah.Dodajte preostanek jušne osnove in kuhajte še dodatnih 10-15 minut, odvisno od tega, ali želite bolj gosto ali redko juho. Sam se raje odločim za bolj gosto, tako, da gre na žlico. Med končnim kuhanjem dodajte še bučko in peteršilj in storite to pazljivo, da bučka ne bo razkuhana.Če niste na dieti, postrezite s popečenim kruhom. Juha ostane v hladilniku dobra vsaj še dva dni.