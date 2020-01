FOTO:Legenda urbane mode praznuje 50 let

Superstarka tako ostaja edina obutev, ki združuje najrazličnejše skupine – od skejtarjev, hip-hoperjev do umetnikov in drugih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Vsestranski filmski igralec Johan Hill, ki izraz superstar pripisuje vsakemu posamezniku, ki ga občuduje kot vzornika ali ustvarjalca. FOTO: Arhiv proizvajalca

Na ulicah so navdušile privržence hip-hopa in rapa, pop kultura pa jih je povzdignila še na modni piedestal. Trendovske Superstarke so se na sceni obdržale več desetletij in svoj položaj utrdile v različnih krogih – blizu so tako umetnikom, oblikovalcem in glasbenikom kot tudi športnikom. Še danes pa ostajajo prva izbira vseh tistih, ki se ne bojijo zavzeti za svoja prepričanja.Copat adidassi je skozi čas prislužil status pristne kulturne ikone in se v svojih 50 letih spreminjanja igre suvereno povzpel na sam vrh urbane mode. Od značilnega, v školjko (ang. shell) oblikovanega sprednjega dela, do kultnih treh črt in gumijaste kapice ta copat iz mehkega usnja še vedno navdihuje glasnike sprememb današnjega časa. Kot izvorno športna blagovna znamka, ki se je uveljavila tudi na področjih glasbe, umetnosti in mode, adidas Originals namreč pripada vsem, ki se zavedajo, da so spremembe ekipni šport.Eden takšnih je tudi vsestranski filmski igralec, ki izraz superstar pripisuje vsakemu posamezniku, ki ga občuduje kot vzornika ali ustvarjalca. Hkrati pa verjame, da je formula za uspeh združitev moči različnih generacij: »Ni znanja brez prejšnje generacije, ki ga je zbrala skupaj. Obenem pa ni spremembe ali premika brez nove generacije,« pojasnjuje. »Če se ti dve generaciji združita, lahko ustvarita jedrski naboj, ki je potreben za sijajno umetnost in sijajno ustvarjalnost.« Po Jonahovem zgledu je večgeneracijska skupina kreativcev Superstar odločena ustvariti ta jedrski naboj ustvarjalnosti – saj za spremembe potrebuješ moč ekipe.Superstarka tako ostaja edina obutev, ki združuje najrazličnejše skupine – od skejtarjev, hip-hoperjev do umetnikov in drugih. Kot njihov skupni imenovalec jih spodbuja, da stopijo skupaj in izkoristijo svojo kolektivno moč za ustvarjanje prihodnosti, v kateri želijo živeti.