Licenca za vadbo na prostem? Imate jo

Nujnost protokola fizične razdalje

Telesno zdravje, pa pamet tudi

Imunost. Beseda odrešitve ...

Življenje se bo sčasoma vrnilo v normalno stanje

Poglejte svet okoli sebe

Ostanite doma in vzdrževanje ustrezne medsebojne fizične razdalje, kar je novo in izboljšano ime za socialno razdaljo, ne pomeni, da je treba vadbo ustaviti. Trenutno je pri nas razen v službo, po opravkih in na sprehod, pač pa tudi na rekreacijo ne samo dovoljeno, celo priporočljivo je, če upoštevamo pravila.Seveda so ponekod nekatere omejitve, v občini Vodice, recimo, ni dovoljeno s kolesom voziti po gozdnih stezah in povezovalnih gozdnih in poljskih poteh; a po večini je še mogoče na kolo , ni pa nikjer nobenih prepovedi tekanja.Ne pozabite, da splošna prepoved velja za uporabo fitnesov na prostem, ki so zaprti! Fitnesi na prostem so za odrasle kot za otroke igrala – in oboje je zaprto zaradi istega vzroka.To, da se lahko rekreiramo, je dobra novica za vse, saj čas, ki ga preživimo na prostem, izboljšuje fizično, duševno in čustveno zdravje. Torej, še vedno lahko vadimo, ob tem je treba biti zelo pazljiv . Bolj kot kdaj prej.Naš tokratni zapis se opira na rdečo nit članka, glavnega trenerja pri vadbenem spletnem sistemu CTS Ultrarunning.Fizična razdalja je novo ime za socialno odmikanje. Iskreno, ime je dobro in vsi bi ga morali sprejeti. Ohranimo fizično razdaljo vse do takrat, ko bo spet dovoljena socialna bližina.Saj jo vsi ne le pogrešamo, pač pa tudi potrebujemo. Ampak recimo, da je odšla na krajši dopust, in čakamo, da se vrne.V vsakem primeru se na tekaških progah ali cestah oddaljite vsaj šest metrov od kogar koli drugega, tako zmanjšate možnost prenosa virusa. Če boste ugotovili, da so poti ali parki bolj obremenjeni kot običajno, da teh šest metrov ni mogoče zagotoviti, potem razmislite o spremembi časa, ko greste ven. Dokler ni morebitne prepovedi, so zgodnja jutra ali pozne večerne ure lahko dobro nadomestilo, zagotovo pa je naš športni poligon, ne glede na to, kaj počnemo, takrat manj zaseden.Zdaj je najpomembnejša skrb za zdravje. Da smo in bomo zdravi. Zdravi, ne pa v top formi! Vaš na začetku sezone postavljeni načrt vadbe morda ne velja več, to je prvo, kar moramo ponotranjiti. Konec koncev so tudi olimpijske igre odpadle, zakaj bi se morali rekreativci gnati do konca? Ni potrebe.Poškodbe ne počivajo, tudi če se nam zdi, da je zdravju po novem nevaren le še virus. Ni tako. Zdaj velja vse, kar je bilo prej – plus virus. Predvsem bodite razumni pri izbiri poti. Zdaj je čas nežnosti, ne grobosti in adrenalinskih orgazmov v naravi. Zato izberite varne, dobro poznane in nezahtevne poti z več točkami, kjer se lahko ustavite in si odpočijete, če se nam zgodi manjši zvin gležnja, defekt ali, bog ne daj, padec. In vedno nosite s seboj telefon!Bodite sicer samozavestni in ne pokleknite pred strahom, ki ga je čutiti v deželi Kranjski, ampak vedno povejte, kam greste in kdaj naj vas pričakujejo nazaj. Vedno naj bodo tisti, s katerimi ste skupaj v osamitvi, tisti, ki v primeru potrebe pridejo po vas. To je najmanj, kar lahko storite! Tisti, ki ste v času pandemije sami, o svojem gibanju obvestite prijatelje ali svojce, ki so vam pripravljeni priskočiti na pomoč.Imunost je vroča tema v tem času in družbeni mediji so preplavljen s podatki, kjer kot pribito velja, da bo neka čarobna formula povečala vašo imunost, potrebno za boj proti virusu. Bolje poučeni vedo, da ne moremo povečati svoje imunosti, samo ohranjamo jo lahko.Zato: pozabite na takšne pravljice! Ker so čudeži samo v pravljici, mi pa smo svojo odpornost gradili kot vadbo vse do zdaj in jo s treningom še tudi ohranjamo. Dokler bomo vadili razumno, bo naš imunski sistem v redu.To pomeni, da imate dovoljenje za napornejšo vadbo, če ste zdravi, če ste med vadbo dovolj energijsko podprti in se dovolj hidrirate, se po njej spočijete, si dovolj opomorete do naslednje vadbene enote in seveda tudi vnesete dovolj tekočine. Ključna je vztrajnost in – kot je že nekajkrat zapisala naša sodelavka. – zdaj ni čas, da namerno hujšate ali sploh pomislite na težo, se lotite nove diete ali premalo spite.Pravzaprav vas prosimo, da pridobite nekaj kilogramov! Ob spremembi naše rutine in ravni aktivnosti verjetno nastanejo manjša nihanja v teži. Pa kaj!Najprej se osredotočite na navade, ki podpirajo vaše zdravje in dobro počutje; če se zgodijo manjše spremembe teže, jih preprosto odmislite. To je res čas, ko je vsebina daleč pred lepoto. Včasih je veljalo, da je naša odpornost najbolj ogrožena takoj po naporni ali dolgi vadbi (teorija odprtih oken), no, zdaj je doktrina nekoliko drugačna. Hitro povečanje treninga, prehranski primanjkljaj (akuten in kroničen) in neustrezen spanec ogrožajo imunost bolj kot posamezne težke ali daljše vadbe!Zato lahko vseeno v grobem sledite tistemu, kar ste si zadali na začetku sezone. V grobem. Če resnično želite zaščititi svoje zdravje ali če spadate v skupino z visokim tveganjem, vas prosimo, da celotne vadbene obremenitve (kot rezultat skupnega časa, ravni intenzivnosti ali neko kombinacijo obojega) zmanjšate za deset odstotkov. To vam ne bo škodilo in to so v tem času vrhunski trenerji naročili tudi številnim poklicnim športnikom, ko so tekmovanja odpadala.To si je zdaj težko predstavljati, vendar upanje ostaja. Svetloba na koncu predora bo postopoma močnejša in svetlejša. To lahko traja mesece ali celo vse leto, vendar če ne bomo kolosalno zavozili, bomo življenje spremenili (živeli z omejitvami) za razmeroma kratek čas in se nato postopoma vrnili k vsemu, kar smo nekoč poznali. Ker bo vrnitev v normalno stanje za marsikoga neznosno počasna, bodo morali športniki razmisliti, kdaj in za koliko bodo spet pospešili vadbo.V tem času bo virus do neke mere še vedno prisoten, kar pomeni, da bomo tako mi kot vse prebivalstvo še vedno ranljivi. A če boste kondicijo ohranili takšno, kakršna je, vam ne bo nič hudega.Kar nekaj tednov boste pri vrnitvi v normalno življenje morali biti pazljivi in dodajati minimalno količino vadbe, da to ne bo kvarno vplivalo na vaš imunski sistem in hkrati boste tako varni pred poškodbami. Če boste zdaj zaradi panike nenadoma zmanjšali obseg, da bi po nepotrebnem ne ogrozili imunskega sistema, je to nevarneje, kot da si počasi nabirate kondicijo.Zapomnite si, zdaj tečemo na dolge proge, se pravi – počasi.In ne pozabite še na nekaj. Pričakovana zaustavitev številnih sektorjev gospodarstva bo ogrozila specializirane športne trgovine, tekmovanja, pokrovitelje in številna druga podjetja. Naj ta podjetja ohranijo svoja vrata odprta tudi po krizi, pomagajte jim, kolikor jim lahko. Če lahko, boste morda kupili pri njih tudi nekaj, česar morda ne potrebujete – a boste s tem pomagali.Dragi športni prijatelji, v teh časih se lepo vidi, koga resnično skrbi za vas ... Ne pozabite tega. Res je, da bo po tistem, ko vlak iz temnega predora pripelje na sonce, svet zagotovo boljši in bo dobrega več, a ne pozabite, kdo je bil z vami, medtem ko ste bili v predoru.Težko je, a treba je zdržati in kljub težavam najti pot, da gremo naprej. To je ključ, ki nam bo pomagal prebroditi naslednje tedne, morda mesece. Veselje ob tej zmagi bo nepopisno.​Bodimo doma, a ko se gibamo, počnimo to varno. Ne le zase, tudi z druge.