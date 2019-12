Linški keksi

Vse sestavine zmešamo in na hitro zgnetemo v mehko testo, ki ga damo počivat na hladno vsaj za eno uro. Foto: Tanja Drinovec

Brez tega piškot v mojih očeh ni pravi piškot. Foto: Tanja Drinovec

Zopet bomo pekli piškote in to čisto prave klasične linške, ki jim pravijo tudi. Prav ti piškoti zasedajo na moji lestvici najljubših in najboljših piškotov zagotovljeno Redko koga pustijo ti slastni keksi z že zelo dolgo zgodovino povsem ravnodušnega , razen če ravno ni ljubitelj sladkega ali piškotov na splošno. Doma pa so kot že ime pove iz dežele naših severnih sosedov.Naš recept bo tokrat prirejen v malo bolj zdravo polnovredno različico, iz dobre mandljeve in pirine moke. Vendarle pa moram poudariti, da je ključna sestavina za dobre piškote na splošno, predvsem pa naše linške, maslo. Brez tega piškot v mojih očeh ni pravi piškot. Spremenimo, dodamo, zamenjamo lahko marsikaj, masla pa pač ne. To je sicer samo moje skromno mnenje.Seveda so kot vemo, piškoti premazani z marelično marmelado. Veliko dobrega jim bomo naredili tudi, če bo le ta prava domača.Takšni piškoti, lepo pospravljeni v škatli pa so lahko tudi prav prijetna popotnica za kak športni potep ali izlet.200 g pirine moke250 g mandljeve moke120 g kokosovega sladkorja2 rumenjaka250 g maslaŠčep soliMalce rumaNekaj žlic mlekaVaniljev sladkorMarelična marmeladaSladkor za posip po željiVse sestavine zmešamo in na hitro zgnetemo v mehko testo, ki ga damo počivat na hladno vsaj za eno uro. Nato ga razvaljamo na debelino nekaj milimetrov in z modelčkom izrežemo piškote. V polovico krogcev izrežemo še notranje manjše krogce. Piškote polagamo na s peki papirjem obložen pekač. Pečemo jih na temperaturi 180 stopinj približno 10 minut, da lepo porjavijo. Ko so keksi ohlajeni, jih premažemo z marmelado in po dva zlepimo skupaj. Po želji potresemo s sladkornim prahom.