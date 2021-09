Ljubljana je dočakala prihod tekaške skupnosti adidas Runners

Tudi v Sloveniji je septembra zaživela skupnost adidas Runners. FOTO: Ar Ljubljana

Člani ekipe adidas Runners Ljubljana s treningi, ki potekajo pod vodstvom kapetanov ter profesionalnih trenerjev, pričnejo že ta teden, v svoje vrste pa vabijo vse ljubitelje aktivnega življenjskega sloga z željo po preizkušanju lastnih meja. Članstvo je brezplačno, prinaša pa veliko znanja in zabave.Adidas Runnersi predstavljajo skupnost, v kateri se združujejo vsi, ki iščejo več kot zgolj tekaški trening. Njen glavni namen je medsebojna motivacija in podpora, saj članom poleg kakovostnih treningov nudi tudi priložnost za druženje z ljudmi z istim ciljem: postati najboljša različica samih sebe.Ljubljanski adidas Runnersi so svoje spoznavno srečanje izvedli na otvoritveni zabavi, kjer so izrekli dobrodošlico vsem bodočim tekačem. Pridružili so se jim tudi adidas Runnersi iz Zagreba in Beograda ter pokazali, da člane skupnosti po vsem svetu vodijo povezanost, radovednost, drznost, spoštovanje ter strast do teka.Zainteresirani se lahko adidas Runnersom brez članarine pridružijo v Facebook skupini , kjer je na voljo več informacij o projektu. Tekaški treningi adidas Runners Ljubljana bodo potekali ob ponedeljkih in sredah ob 19.00 v Tivoliju, podrobnejše informacije o treningih joge in ostalih aktivnostih pa so članom na voljo tudi v aplikaciji adidas Running pod skupnostjo adidas Runners Ljubljana.