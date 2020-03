Luka Mezgec: Doma sem, pečem, kuham, uživam

Luka, kako ste, kako se znajdete v karanteni, kako trenirate?

Kaj za vas predstavlja odpoved dirk?

Kakšen je vaš vsakdan v karanteni, imate kaj stikov s klubskimi prijatelji?

Zmagovalec druge etape dirke po Sloveniji 2019. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Je v vaši ekipi kdo okužen s koronavirusom, kakšno stanje je zdaj?

Koronavirus je ustavil dirkalna kolesa. Vse dirke so do nadaljnjega odpovedane, ne ve se niti približen datum, kdaj si bodo kolesarji lahko spet pripeli startne številke. Poklicali smo nekaj naših vrhunskih kolesarjev in jih vprašali, kako preživljajo karantenske dneve in noči. Luka Mezgec je na uvodnih dirkah kazal odlično pripravljenost, svoj vrhunec bi moral doseči ravno na spomladanskih klasikah. Vendar je zdaj življenje popolnoma drugačno, tako je, kot bi bili na začetku pripravljalnega obdobja za novo sezono.Zagotovo se je plan treninga drastično spremenil, pred 14 dnevi sem treniral specifično za enodnevne dirke, saj so bile belgijske klasike še na sporedu. Potem, ko je postalo vse negotovo in so se vrstile odpovedi, pa sem naredil teden dni daljših nizkointenzivnih treningov in zdaj, ko vemo, da dirk ne bo do konca junija ali celo julija, sem se odločil za 14-dnevno pavzo, tako da niti ne hodim ven.Z zanimanjem čakam, kako bo sezona potekala in kakšen bo razpored dirk, ko/če se dirke znova začnejo. Zame je zdaj pomembno, da se spočijem in da bom takrat pripravljen. Kajti takrat ne bo pavze do konca leta. Upam pa, da se vse začne čim prej.Trenutno si dam največ opravka s peko in pripravo različnih jedi, za to velikokrat ni časa niti energije, zdaj pa lahko o tem razmišljam ves dan. To me veseli. S klubskimi kolegi smo vsakodnevno v stikih. Prek spletne platforme za trening na trenažerju (Zwift) smo v klubu organizirali koledar dogodkov, tako da smo skoraj vsak dan skupaj tudi virtualno na kolesih, skupaj s še več sto drugimi kolesarji.Odvisno, kje so. Tisti, ki so ostali v Evropi, so večinoma v Andori in Španiji. Tam je trenutno najhuje, saj ne smejo trenirati zunaj. Tisti, ki so v Avstraliji, trenutno trenirajo normalno. Eden izmed kolesarjev v ekipi je bil tudi pozitiven na covid-19, ampak brez simptomov bolezni, tako da je v samoizolaciji treniral normalno po programu.