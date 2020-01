Luka Modrič in njegova igra

Od leve proti desni: urednica slovenske izdaje knjige Branka Fišer, prevajalec Simon Demšar ter urednik športnega dnevnika Ekipa in komentator španske La Lige na Sportklubu Goran Obrez. Foto: Arhiv Učila

O knjigi so povedali

Založba Učila že vrsto let skrbi za izide biografij vrhunskih posameznikov z različnih področij človeškega delovanja. Veliko med njimi jih prihaja s športnega področja, morda še največ z nogometnih zelenic. Foto: Arhiv Učila

se je v nogometno zgodovino vpisal leta 2018, ko je osvojil nekaj, kar pred njim ni uspelo še nikomur – vse štiri najprestižnejše svetovne nagrade za najboljšega igralca na svetu v istem letu: zlato žogo svetovnega prvenstva, nagrado Fifa The Best, nagrado UEFA za igralca leta in zlato žogo, ki jo podeljuje revija France Football.Pred tem je kot kapetan in najboljši igralec popeljal hrvaško nogometno reprezentanco do srebra na svetovnem prvenstvu v. Ta skromni nogometaš, ki se je na svoji poti od otroštva v pregnanstvu do svetovnega nogometnega vrha nenehno soočal z dvomi in nezaupanjem, se je z osvojenimi lovorikami zin reprezentanco za vedno vpisal v panteon zmagovalcev.je znan kot redkobeseden človek, v svoji življenjski izpovedi pa prvič razkriva številne neznane podrobnosti iz svojega otroštva, opisuje nogometne začetke, odkriva ozadje vseh ključnih trenutkov priin madridskemter podaja osebni pogled na vrhunec svoje kariere – dramatično pot do spektakularnega finala v Rusiji.O čem je razmišljal na odločilnih tekmah, o svojem odnosu s ključnimi igralci in trenerji, o občutku, ki ga nenehno žene na igrišče, pa tudi o najpomembnejših osebnih trenutkih, ljubezni, družini in izgubah izvemo v zgodbi človeka, ki je prišel na vrh z namenom, da na njem ostane.je kot inteligenten organizator igre in nogometni virtuoz, rojen z energijo, da se dokaže in da vodi, vzgojen v skromnosti in delu, s pravim odmerkom kljubovalnosti in zaupanja vase danes simbol odločnosti in vztrajnosti, njegova življenjska zgodba pa je navdih za vse, ki jo želijo slišati. Ko ti rečejo: nisi dober, utihni, sprejmi, pojdi na delo in se vrni na igrišče odločnejši in močnejši, da jim dokažeš, da niso imeli prav. Pa ne zaradi njih, ampak zaradi sebe.Modriću je pri pisanju knjige pomagal legendarni hrvaški športni novinar in komentatorin nastala je obsežna, nadvse čustvena in intimna avtobiografija nogometaša, ki so se mu uresničile sanje. Sanje, ki jih je sanjal vse od takrat, ko je kot triletnik vsak dan nenehno ‘nabijal’ žogo v vrata dedove garaže. Sanje postati eden najboljših igralcev sveta.Predgovora h knjigi sta napisala, kapetan bronaste hrvaške nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998 in velik vzornik Luke Modrića, ter legendarni angleški trener sirSkupaj sva igrala pri Tottenhamu in Realu. Vedno sem ga imel za izrednega igralca in izrednega človeka. Ko prebereš njegovo zgodbo, razumeš, kako uspeti v življenju kljub vsem težavam in predsodkom do tebe. ​V tej knjigi sem izvedel, kako težko pot je moral prehoditi moj veliki prijatelj, da je dosegel vrh. Samo ljudje najmočnejšega značaja so sposobni česa takšnega.Čustva so rdeča nit te zgodbe.Luka Modrić je sijajen vzor vsem mladim igralcem, ne glede na višino, postavo in moč. Vse najboljše želim temu človeku, ki je s tem, ko je pokazal, da enostavno zna igrati, premagal vse argumente glede telesne zgradbe.v predgovoru h knjigi.Ustvarjati tam, kjer je najtežje, v tistih ozkih soteskah in brzicah na sredini igrišča, kjer se vse stvari dogajajo in občutijo drugače – kjer igra dobiva navdih in smer. Tam, okoli velikega kroga na sredini, kjer se nenehno meri in prepoznava tisto, kar redki prepoznajo, se jedržal svoje večne mantre in največjega nogometnega vprašanja, ki mu je tako zvesto sledil: kako v tistih devetdesetih in nekaj minutah, vsako sekundo, z žogo ali brez, biti najboljši, kar je mogoče za svojo ekipo.v predgovoru h knjigi.(Zadar, 1985) je hrvaški poklicni nogometaš, ki igra za klub Real Madrid na položaju veznega igralca in je kapetan hrvaške nogometne reprezentance. Nogometno kariero je začel pri, prvi naslov državnega prvaka pa je osvojil z zagrebškim Dinamom. Po štirih letih pri Tottenhamu je kariero nadaljeval pri madridskem Realu, ki je vrhunec dosegla s petnajstimi lovorikami, med katerimi so štirje naslovi zmagovalca lige prvakov.Modrić velja za enega najboljših igralcev sredine igrišča današnjega časa in enega največjih hrvaških nogometašev vseh časov. Leta 2018 je postal prvi nogometaš na svetu, ki je v istem letu osvojil štiri najprestižnejše zlate nagrade za najboljšega igralca: zlato žogo svetovnega prvenstva, nagrado Fife za najboljšega nogometaša, nagrado Uefe in zlato žogo France Footballa. Med nagradami in lovorikami izstopajo še trije superpokali Uefe, štirje osvojeni Fifini naslovi svetovnega klubskega prvaka, nagrada za najboljšega veznega igralca lige prvakov, najboljšega igralca svetovnega klubskega prvenstva in nagrada za najboljšega športnika na svetu po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev. Poročen je z Vanjo Modrić (roj. Bosnić) in je oče treh otrok. Moja igra je njegova prva knjiga.(Pulj, 1962) je kolumnist, avtor, urednik in eden najvidnejših športnih novinarjev na Hrvaškem. Aktivno je igral nogomet pri NK Istra, kasneje pa je opravljal več funkcij v športnih ustanovah. Hkrati z nogometno kariero se je začel ukvarjati s športnim novinarstvom in je kmalu postal poklicni športni poročevalec. Od leta 1994 kot poročevalec in komentator spremlja hrvaško nogometno reprezentanco. Poročal je s treh svetovnih in treh evropskih prvenstev. Poleg tega je poročal s številnih kvalifikacijskih in prijateljskih tekem hrvaške reprezentance po vsem svetu, specializiral pa se je za spremljanje italijanskega nogometa in evropskih klubskih tekmovanj.Je član Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS), od leta 2017 pa tudi član žirije novinarjev za izbor najboljšega nogometaša Fifa The Best. Leta 2009 je prejel priznanje Hrvaškega združenja športnih novinarjev za kolumnista leta, leta 2012 pa posebno priznanje Zveze športov mestaza prispevek k razvoju športa. Veliko med njimi jih prihaja s športnega področja, morda še največ z nogometnih zelenic. Tej vrhunski druščini –če omenim samo najbolj izstopajoča imena – se bo sedaj s svojo izjemno biografijo pridružil še hrvaški nogometni mojster, izjemni hrvaški nogometaš in reprezentant, ki je kot kapetan popeljal hrvaško reprezentanco do drugega mesta na svetovnem prvenstvu, dolgoletni ključni igralec enega najboljših klubov sveta, madridskega Reala, in velik vzornik velikega števila mladih žogobrcarjev širom sveta.Branka Fišer