FOTO:Makadamkarji leta 2020, 1. del

Merida Silex 400

Merida Silex + 8000-E

Cannondale Topstone

Cannondale Topstone 105 aluminij

Trek Checkpoint AL4

Cube Nuroad SL titanium 'n' orange

Cube Nuroad race black 'n' greyblue

Danes lahko mirno napišemo, da so se – tako kot v najrazvitejših kolesarskih deželah – ta kolesa dokončno prijela tudi slovenskih kolesarjev. Makadamkarji so postali sestavni del ponudbe vsakega resnega kolesarskega trgovca.To pomeni, da so v najnovejših katalogih vseh večjih blagovnih znamk in, kar je še pomembneje, ne ponujajo samo enega modela ali dveh, kot je bilo do letos, ampak več kot pet ali šest modelov z nazivom gravel bikes, ki smo jih poletovci prevedli v makadamkarje. Tem lepotcem in multipraktikom smo letos namenili kar nekaj strani naše revije.Pregled slovenskih prodajaln s kolesarsko opremo je obširen in priznamo, da je bila zaloga kar obilna – a to je bilo pred epidemijo koronavirusa.Zdaj trgovci bentijo, da so že skoraj popolnoma brez izdelkov – in med njimi pogrešajo prav makadamkarje. Kar nekaj nam jih je z veseljem potrdilo, da njihova prodaja raste iz sezone v sezono, da so se pojavili kupci, ki hočejo tudi boljše modele, kar je nekaj novega. Doslej so taka kolesa kupovali zgolj kot »zimsko« ali drugo kolo, poleg osnovnega, cestnega dirkalnega kolesa.Razvoj je bil hiter in tudi kolesarji so ubrali različne poti; vse več jih vozi samo še makadamkarje in vse več biciklistov je ugotovilo, da gre pravzaprav za večnamensko, multipraktično kolo, ki je lahko dirkalnik za kak rekreativni maraton ali celo potujoča potovalka za večdnevno kolesarsko vandranje.In še več: pojavil se je celo proizvajalec, ki je na enem okvirju predvidel možnost, da se makadamkar s prestavitvijo obročnikov spremeni v specialko! O teh kolesih si boste kmalu lahko več prebrali na naši spletni strani www.polet.si. Tokrat smo poiskali raznovrstne gravle, nismo gledali toliko na podobno ceno kot posebnosti modelov in to, kako dobro se prodajajo. Večkrat smo v Poletu zapisali, da v Sloveniji res lahko kupimo zelo dobra kolesa, in to po povsem sprejemljivih cenah. Tu je treba omeniti, da se je večina trgovcev po končani epidemiji odločila močno znižati cene tistih koles, ki so še v zalogi, čeprav se je epidemija končala prav na vrhuncu kolesarske sezone, torej takrat, ko ni bilo nikoli popustov ...V letošnji predstavitvi boste našli vse; od popolnih novosti in pravih tehnoloških izumov do lanskih modelov, ki so še vedno zelo aktualni. Trudili smo se poiskati tiste, ki so še dobavljivi, torej če vas zanima nov makadamkar, le pogumno do prvega trgovca s kolesi.Ne, ne brskajte po spletu, kar naravnost v prodajalno pojdite, ker ima večina trgovcev na svojih spletnih straneh obupne opise koles, veliko več vam povejo, če ste z njimi na štiri oči, verjemite, to je preverjeno v praksi.Makadamkarji so se popolnoma osamosvojili od …»Po gozdnih in poljskih poteh, po makadamu in pesku, včasih čez kakšno nepričakovano korenino, velikokrat po lužah, včasih po produ. Tudi mivki … in tudi po asfaltu.Makadamkanje je tretja, pardon, četrta velika stvar med ljubiteljskimi kolesarji pri nas: če so v osemdesetih in devetdesetih letih srca bíla za gorska kolesa in če so se nekje na prelomu stoletja nekatera srca močno preselila na cestna dirkalna kolesa, zdaj prihaja morda najbolj prvinsko kolesarjenje, makadamkanje.Tisti, ki smo skusili vsa obdobja, si včasih tega nočemo priznati, a je res, da gorsko kolo že dolgo sameva v kleti, da smo ciklokrosko prodali ob spoznanju, da je namenjena tekmovanjem, ne pa epskim vožnjam v naravi, in včasih se zalotimo ob misli, da bi šli morda raje kot na cestnega mučilneža na podobno napravo in v prah, ki je en sam užitek.«Tako je za Poletovo spletno stran napisal velik ljubitelj makadamkanja. Preberete lahko njegova dva članka: Makadamkanje za telebane, 1. in 2. del.Ni za Nobelovo nagrado, še za kresnika ne, ampak za spoznavni večer s prvim makadamkarjem bi utegnilo biti dovolj.Makadamkar je narejen za udobno vožnjo po makadamskih in še slabših cestah in poteh.40-milimetrski in še širši, robustni, trpežni plašči z grobim profilom so osnova makadamkarja.Geometrija je sproščena, kar omogoča najdaljše vožnje po najslabših cestah.Podaljšana medosna razdalja omogoča udobje in varnejšo vodljivost na slabih cestah.Ogromno prestavno razmerje, s pomočjo katerega najhujši klanec postane klanček.Ciklokroser je narejen za hitrost in vodljivost, spretnost na tehnično najzahtevnejših dirkališčih oziroma progah.33 milimetrov široki plašči so najširši možni zaradi pravilnika Svetovne kolesarske zveze (UCI).Geometrija okvirja je agresivna, dirkalna, kar omogoča najhitrejše vožnje.Krajša medosna razdalja za boljšo okretnost in točnejšo vodljivost kolesa.Prestavno razmerje je dirkalno, še vedno imajo oba menjalnika, ki sta po novem največkrat električna.Ali kdo ve, zakaj je gospa Prašnikar vzela makadamkarja? piše v naslovu. Zato, ker brez njega ne more. Gospa Prašnikar je odvisna od njega, odkar je ugotovila, da lepota ni v obliki, formi, ampak vsebini.Kakšna ženska!Takšna, da tudi zaradi nje predstavljamo 12 zaprašenih po našem izboru. Ne 12 zaprašenih, 12 veličastnih.Merida je že dolgo na našem trgu, vendar nekako ta kolesa niso prišla do kupcev, čeprav znamka spada med največje proizvajalce koles na svetu. Zdaj je drugače, tudi v Sloveniji Merido prodajajo odlični trgovci. Njihov katalog makadamkarskih koles je res obsežen, predstavljamo model Silex, ki se dobi v klasični, običajni različici, kar pomeni, da ima aluminijast okvir, 28-colska obročnika z gumami od 32 do 40 milimetrov širine, imajo pa tudi karbonsko različico s 27,5-colskima obročnikoma, na katerih sta 45-milimetrski pnevmatiki, to različico so poimenovali Marida silex plus.Razlike med karbonskim in aluminijastimi okvirji že dobro poznamo. Mi trdimo, da je gravel kolo lahko iz aluminija, tudi jekleno je lahko, karbonsko je zgolj za tiste, ki si danes kolesa s krivo balanco ne znajo predstavljati drugače, kot da je iz ogljikovih vlaken. Da, mogoče je karbonska različica boljša izbira za tiste, ki bodo svojega makadamkarja občasno spremenili v potovalno kolo, potem je vsak gram razlike v teži res dobrodošel.Okvir: Silex lite aluminij ali karbonVilice: Merida silex CF2Zavore: Shimano GRX400, kolutne Shimano RT10Menjalnika: Shimano GRX400Verižnik z gonilkama: Shimano GRX600, 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XLZavorno-prestavni ročici: Shimano GRX400Pnevmatiki: Maxxis RamblerCena: 1690 evrovNe, ni električen, je pa karbonski. Ko smo ga videli v živo, se je rodila ljubezen na prvi pogled. Večina bi rekla, da je tako lep, da ga je škoda za po makadamu. S tem modelom Merida dokazuje, zakaj spada med najboljše proizvajalce koles na svetu. Resda je drag, vendar smo ga v predstavitev uvrstili zato, da izveste, da makadamkar ni »gozdarsko kolo«, lahko je zelo elegantno in hkrati funkcionalno. In na koncu, kar nas je najbolj navdušilo: tehta zgolj 8,5 kilograma!Okvir: CF2 karbonski okvirVilice: Merida silex CF2Zavore: Shimano GRX810 DI2, Kolutni Shimano RT-MT800Menjalnika: Shimano GRX817Verižnik z gonilkama: Shimano GRX810Zavorno-prestavni ročici: Shimano GRX Disc DI2Pnevmatiki: Kenda Flintridge PROTeža: 8,55 kgCena: 3999 evrovTopstona dobite v aluminijasti ali karbonski verziji. Ta je iz karbona in je bil letos prvič predstavljen ljubiteljem makadama. Okvir je res lahek in funkcionalen, ker se mu premika zadnji trikotnik oziroma zadnje vilice. Cannondale je že znan po inovacijah in tudi tokrat je zadel žebljico na glavico. Nismo ga še vozili, vendar tisti, ki so ga, pravijo, da gre za doživetje brez primere. Na lepi cesti niti ne opaziš, da ima kolo vzmetenje, a ko prideš na najslabše makadamske, tvoje telo začne ceniti nakup. Vsekakor gre za revolucionaren okvir, ki mu bodo kmalu sledili prav vsi proizvajalci makadamkarjev.Okvir: karbonski, vzmetenje KingpinVilice: karbon BallisTecZavore: Shimano 105 hydro disc, 160/160 mm RT30 rotorjaMenjalnika: Shimano 105Verižnik z gonilkama: Cannondale, 46-30Zavorno-prestavni ročici: Shimano 105 hydro disc, 2x11Obročnika: WTB STPnevmatiki: WTB ST i23 TCSTeža: 9,5 kgCena: 2499 evrovAluminijasta različica je komaj kaj težja od karbonske. Ima ožji pnevmatiki in zato pridobi nekaj gramov manj. Okvir nima vzmetenja in s tem spet pridobi nekaj teže. Topstone z opremo Shimano 105 je letošnja gravel zvezda. Kolo, ki spada med neuničljive in ja, tiste »gozdarske«, ki potrebujejo samo vzdrževanje pogonskega sistema, drugo lahko počaka. To je kolo, ki bo z leti postalo klasičen makadamkar, od katerega se ne boste hoteli ločiti, dokler bo vozen – in vozen bo zelo dolgo.Okvir: SmartForm C2, aluminijVilice: karbonskeZavore: Shimano 105 hidravlične, 160/160mm kolutaMenjalnika: Shimano 105Verižnik z gonilkama: FSA Omega MEZavorno-prestavni ročici: Shimano 105 hydro disc, 2x11Obročnika: WTB ST i23 TCS, tubelesPnevmatiki: WTB Riddler TCS Light, 700 x 37cTeža: 9,9 kgCena: 1790 evrovPrimer makadamkarja, ki je lahko tudi čisto spodobna specialka, samo ožji pnevmatiki potrebuje. Originalno je obut v grobi 37-milimetrski pnevmatiki, če pa ste se odločili udeležiti na primer Franje, ga preobujte v 28-milimetrski, gladki, hitrejši in boste konkurenčni prijateljem specialkarjem. Geometrija tega kolesa se bolj nagiba k asfaltu kot makadamu, zato smo ga določili za klasičnega gravlerja, ki je zelo hiter na najlepšem makadamu in nekoliko neudobnejši tam, kjer ne vemo točno, ali je cesta za trdake med gorskimi kolesi ali za makadamkarje. To je kolo za tiste, ki ste še vedno po duši bolj specialkarji, vendar hočete tudi na mirnejše, manj obljudene poti – torej na makadam.Okvir: 200 Alpha aluminijVilice: Checkpoint karbonZavore: Shimano Tiagra R4770 hidravlične, kolutneMenjalnika: Shimano Tiagra 4700Verižnik z gonilkama: Shimano Tiagra 4700, 50/34Zavorno-prestavni ročici: Shimano Tiagra R4720, 10 prestavObročnika: Bontrager Affinity DiscPnevmatiki: Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700x32Teža: 10,59 kgCena: 1399 evrovVeste, Cube trenutno spada med najbolj iskana kolesa v Sloveniji. Če iščete najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, potem moramo namigniti, da ste mogoče res našli svoj gral. Kar težko je verjeti, da kolo s tako opremo in takim okvirjem stane toliko kot ta lepotec. In ne samo to, Cube že od nekdaj navdušuje z geometrijami okvirjev. Tale je nekje med čistokrvnim ciklokroserjem in makadamkarjem. To je kolo za avantgardnejše kolesarje; da, nima sprednjega menjalnika, ker ga za to, za kar je namenjen, sploh ne potrebuje.Okvir: Aluminij 6061 T6 SuperliteVilice: Cube Nuroad DiscZavore: Shimano GRX BR-RX810, hidravlične, kolutneMenjalnika: Shimano GRX RD-RX812Verižnik z gonilkama: Shimano GRX FC-RX600Zavorno-prestavni ročici: Shimano GRX ST-RX810Obročnika: Mavic Allroad DiscPnevmatiki: Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622Teža: 9,8 kgCena: 1699 evrovŠe en cube, ki ga moramo nujno predstaviti, saj je res tega vreden, ker gre za odličen okvir, ki je opremljen z odlično opremo. Ta model ima tudi sprednji menjalnik, kar samo potrjuje, da ga lahko spravite v dir tudi na asfaltu, seveda če ga boste preobuli v ožji pnevmatiki. Večine vas ne bo motilo, da ima sprednji verižnik le 46 zob, in boste po ravnem malce počasnejši od običajnih specialkarjev. No, ker pa ima manjši le 30 zob, se boste veliko lažje vzpenjali po klancih. Kolo, ki se enako dobro obnese na asfaltu kot na makadamu.Okvir: Aluminij 6061 T6 SuperliteVilice: Cube nuroadZavore: Shimano BR-RX400, hudravlične, kolutneMenjalnika: Shimano GRX FD-R810Verižnik z gonilkama: Shimano GRX FC-RX600, 46x30TZavorno-prestavni ročici: Shimano GRX ST-RX600Obročnika: Cube RA 0.8 CXPnevmatiki: Schwalbe G-One Allround, Perf. Kevlar, 40-622Teža: 10,2 kgCena: 1399 evrov