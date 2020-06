FOTO:Makadamkarji leta 2020, 2. del

Makadamkarji leta 2020, 1. del Preberite si še prvi del naše predstavitve:

Wilier Jaroon Plus

Wilier jaroon plus. FOTO: Arhiv proizvajalca



Wilier Jareen

Wilier Jareen. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Addict Gravel 30

Scott Addict gravel 30. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Speedster Gravel 30

Scott speedster gravel 30. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant Revolt Advanced 0

Giant revolt 0. FOTO: Arhiv proizvajalca

Letošnjo predstavitev makdamkarjev zaključujemo s petimi dodatnimi modeli, ki so nas zelo navdušili.Je pravi bajsi med makadamkarji, saj ima izrazitejše, še bolj grobe in debele gume, kot smo jih vajeni pri običajnih modelih za kolesarjenje po slabših poteh. Jaroon plus ima jeklen okvir, narejen je za kolesarsko vandranje (angleško: bikepacking), saj ima vse možne nastavke, na katere boste lahko pritrdili potovalke in torbice. Preizkusili smo ga in ... nismo se mogli nehati voziti. Na lepih cestah je počasen, a ko pride njegov teren, se šele pokaže, za kaj in za koga je narejen. Eden od tistih nepozabnih modelov, prav gotovo.Okvir: jeklo, 12 mm TAVilice: karbon monkokZavore: disk Sram RivalMenjalni: Sram apex, 1x11Verižnik z gonilkama: Sram NX1Zavorno-prestavni ročici: Sram Rival, hidro 1x11Obročnika: Duroc 50Pnevmatiki: Maxxis Kronika 29 »x 3.0Teža: 13 kgCena: 2500 evrovZnani Wilier hoče v makadamski svet na več načinov. Ta model spada med vstopne različice, če pogledamo ceno, če se z njim tudi vozimo, pa hitro ugotovimo, da gre za makadamkarja, ki ima vse dobre lastnosti modelov, ki jim na makadamu prav nič ne manjka. Integrirani bovdni v aluminijastem okvirju, v katerega lahko vpnete tudi 42 milimetrov široki pnevmatiki. To je kolo, ki bo res vaše drugo kolo, če ste specialkar, če pa želite postati čistokrvni makadamkar, potem je za začetek več kot dovolj.Okvir: Aluminij 6061Vilice: Aluminij 6061Zavore: Shimano tiagra hidravličneMenjalnika: Shimano tiagra 4700 hidravlična, 10 prestavVerižnik z gonilkama: FSA vero 48-32TZavorno-prestavni ročici: Shimano tiagraObročnika: Wilier triestina DD28Pnevmatiki: Kenda happy medium 700x40Teža: 11 kgCena: 980 evrovScott je tudi izjemno razširil svojo ponudbo makadamkarskih koles. V njihovem katalogu lahko izbirate med kar šestimi modeli. Predstavljamo vam skoraj najboljši Scottov model addict gravel 30. Imeli smo ga priložnost tudi voziti in prvo, kar nas je osupnilo, je njegova lahkost, čeprav tehtnica kaže 8,8 kilograma. Še vedno je zelo lahko kolo, če pomislimo, za kaj je namenjeno, pa vendar smo imeli občutek, da je še lažje. Ta model je namenjen boljšim kolesarjem oziroma zahtevnejšim, tistim, ki tudi po makadamu hočejo voziti najhitreje. Izjemen okvir z zelo dobrimi obročniki in odlično opremo, tudi druge komponente se skladajo v izvrstnim gravel kolesom.Okvir: Karbon IMP/HMPZavore: Shimano BR-RX400Menjalnika: Shimano GRX, 22 prestavVerižnik z gonilkama: Shimano GRX, 46-30Zavorno-prestavni ročici: Shimano GRXObročnika: Syncros Race 24 DiscPnevmatiki: Schwalbe G-One Allround 700x35CTeža: 8,8 kgCena: 2499 evrovAluminijasti scott, ki je namenjen za tiste makadamkarje, ki imajo karbonske okvirje, rezervirane samo za specialke. Nič ne de, niti opazili ne boste, da vozite aluminij, kolo je izredno vodljivo in hitro, opremljeno z odlično opremo. Po našem mnenju je glede na ceno skoraj zvezdnik naše letošnje predstavitve. Upamo samo, da je v kaki Scottovi trgovini v Sloveniji še na voljo. Tudi ta model smo preizkusili in vsi smo bili enotnega mnenja: Ne potrebuješ več! Cena je nadvse mamljiva.Okvir: aluminij 6061Zavore: Shimano BR-RX400Menjalnika: Shimano GRXVerižnik z gonilkama: Shimano GRX, 46x30Zavorno-prestavni ročici: Shimano GRXObročnika: Syncros Race 24 DiscPnevmatiki: Schwalbe G-One Allround 700x35CTeža: 10,30 kgCena: 1299 evrovKo se najboljši lotijo narediti makadamkarja – dobimo revolt advanced 0. Giant je največji proizvajalec koles na svetu in vsa kolesarska branža mu prikimava, ko gre za vprašanje tehnologije. Vsako leto nam postrežejo s tehnološkim čudežem in zraven še z bombončkom, če morda ne vemo, kdo ima najugodnejše razmerje med ceno in kakovostjo. Revolt advanced ima drugačno geometrijo od vseh, ki smo jih kdaj preizkusili.Zdi se, da so našli mešanico med gorskim kolesom, ki mu pravimo po domače trdak (angleško hardtail) in ciklokros specialko. Ta mešanico začutiš takoj, ko zaviješ na makadam, gre za izredno hitrega in okretnega, lahko vodljivega makadamkarja, ki bi ga najraje vozil tudi po asfaltu, le preobuti bi ga moral ... Na ta okvir gredo tako 29- kot 27,5-colski obročniki. Vsekakor je to kolo za »tehnofrike«, ki so navdušeni nad tem, da je vse najboljše skrito v malenkostih.Okvir: Advanced-Grade CompositeZavore: Advanced-Grade CompositeMenjalnika: Shimano ultegraVerižnik z gonilkama: Praxis Zayante Carbon, 48-32Zavorno-prestavni ročici: Shimano Ultegra hidravličneObročnika: Giant CXR-1 CompositePnevmatiki: Maxxis velocita, 700X40Cena: 2999 evrov