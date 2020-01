Mali vodnik po športni prehrani 1. del

Ljudje, ki so redno telesno aktivni, so praviloma zmogljivejši tako telesno kot duševno in glede na rezultate raziskav tudi srečnejši.

Odpri galerijo Pri rdečem sindromu je vnos energije s prehranskimi viri nemalokrat celo zadosten, vendar se zaradi več vzrokov, najpogosteje neuravnoteženega prehranskega vnosa glede na zahteve telesne aktivnosti, razvijejo motnje delovanja presnove. Foto: Shutterstock