FOTO:Mamine palačinke iz »rora«

Iz mase za palačinke pripravimo lepo gladko zmes in ne olju spečemo palačinke. FOTO: Tanja Drinovec

Potrebujemo: (pekač 25x 35 cm):

FOTO: Tanja Drinovec

Priprava:

FOTO: Tanja Drinovec

Moji precej odmaknjeni spomini na mlada leta prav dobro še pomnijo dni in čase iz moje rane mladosti, ko je bila kar leta vsakodnevna rutina po šoli trening plavanja. Treningi so se mi zdeli ekstremno utrujajoči in tudi dolgočasni, seveda tudi po zaslugi mojega trenerja, ki mi je ta šport kar znatno priskutil.Med lepšimi stvarmi te rutine pa je bilo dejstvo, da so nas treningi izlakotili do te mere, da smo bili otroci plavalci veliki ljubitelji raznolike hrane nasploh. Spomini o katerih govorim točneje segajo v moj dom, kamor sem večkrat utrujena vstopila po takšnih napornih treningih, naše ogromno hišno stopnišče pa je dišalo po palačinkah . In to ne običajnih temveč tistih zapečenih v pečici s skuto. Rekli smo jim palačinke z »rora«, takšen dan pa se je skorajda štel za manjši praznik.Pa ne samo zame ampak kar za vse družinska člane. Njihov avtor je bila moja mama. Palačinke so še dandanes del družinske tradicije v smislu, da se jih tudi moji otroci kar lepo razveselijo.Takšne si bomo danes omislili za naš Poletov recept. Res, da palačinke niso ravno dietna hrana. So pa nasprotno kar zajeten zalogaj kalorij, ki jih marsikateri športnik potrebuje za vnos zadostnega vira energije. Naredili jih bomo iz malo bolj zdrave pirine moke, jajca kot njihov sogradnik veljajo za izjemno kvalitetno živilo, skuta v palačinkah bo dodaten vir beljakovin, za pikico zdravja z vitamini pa bomo dodali še brusnice. Takšen obrok lahko pride prav recimo tudi kolesarjem, ki se odpravljajo na daljši trening.Masa za palačinke:600 ml mleka2 dl mineralne vode z mehurčki3 jajcaSol, vaniljaMalo rumaNekaj žličk sladkorjaCca 200 g moke (po občutku)OljeSkutin nadev:0,5 kg skute (vrste po želji)2 žlici maskarpone sira1 žlica kisle smetane3 jajcaNekaj žlic sladkorja (po želji in okusu)Limonina lupinica, rum, vanilja2 pesti suhih brusnic (ali rozin)Jajce za premazIz mase za palačinke pripravimo lepo gladko zmes in ne olju spečemo palačinke. Sestavine za nadev dobro premešamo v gladko zmes. Namažemo jo na vsako palačinko in jo zavijemo. Damo jo na nežno pomaščen pekač. Če nam masa ostane premažemo še vse palačinke in jih pokrijemo z dvema palačinkama, ki ju na koncu premažemo z razžvrkljanim jajcem.Palačinke gratiniramo v pečici pri temperaturi 180 stopinj približno pol ure, da se lepo zapečejo.