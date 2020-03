Manj telovadbe bolj koristi kot več

FOTO: Shutterstock

Raziskava je bila opravljena na Univerzi v Kopenhagnu, osredotočila pa se je na razmerje med trajanjem vadbe ter izgubo teže pri mladih moških, ki sicer ne telovadijo veliko in od idealne teže ne odstopajo veliko.Raziskovalci so udeležence raziskave razdelili v tri skupine. V prvi so bili tisti, ki so vadili po običajnem programu, v drugo tisti, ki so vadili le 30 minut dnevno, v zadnjo pa tisti, ki so se vadbi vsak dan posvečali eno ur. Vse tri skupine so čas, namenjen vadbi, razdelile med teko, veslanje in kolesarjenje. Prav tako v celotne obdobju vadbe niso spreminjali prehranjevalnih navad Učinki vadb so bili presenetljivi. Obe skupini, tista, ki je vadila 30 in tista, ki je vadila 60 minut, sta začeli izgubljati telesno težo, vendar pa je tista, ki je vadila manj, izgubila več. Pri skupini, ki ni spremenila vadbenega načina, do spremembe telesne teže ni prišlo.To po mnenju raziskovalcev pomeni, da ena ura vadbe ne pomeni avtomatično tudi enkrat večje porabe kalorij. Kje je razlog takšni reakciji telesa, ki v manj časa porabi več energije, raziskovalcem ni povsem jasno, obstaja pa več mogočih odgovorov.Eden od odgovorov je najverjetneje tudi ta, da je 30 minut dnevno idealni čas vadbe za zmanjševanje in nadziranje telesne teže. To pa predvsem zato, ker je to še časovno obdobje, ki močneje ne izčrpa organizma. Utrujenost ni tako velika, da bi preprečila ali zmanjševala telesno aktivnost v ostalih delih dneva. To potrjujejo tudi opazovanja udeležencev. Tisti, ki so vadili manj, so bili namreč od ostalih aktivni bistveno bolj. To pomeni, da je bila tudi poraba energije ves čas višja kot pri tistih, ki so vadili eno uro in bili zato tako utrujeni, da so ostali del dneva preživeli fizično bolj statično.Do podobnih ugotovitev so prišli tudi raziskovalci na American College of Sports Medicine. Tudi tam so dokazali, da je intenzivna 20 minutna vadba enako učinkovita kot zmernejša 40-45 minutna. Sicer to ni nič novega, v zadnjih letih je v svetu fitnesa intenzivna vadba dobila svoje mesto in vadbene programe, ki so posebej prilagojeni temu.