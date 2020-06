Maraton Franja bo 5. in 6. septembra

FOTO: Roman Šipič/Delo

Maraton Franja bo po dogovoru med prireditelji iz KD Rog, BTC City in Mestno občino Ljubljana na sporedu 5. in 6. septembra (termin je potrdila tudi Svetovna kolesarska zveza) v nekoliko drugačni obliki, kot smo ga bili vajeni.Petkove vožnje na kronometer tokrat ne bodo izpeljali, v soboto, 5. septembra, bodo na sporedu barjanka, družinski maraton in otroška preizkušnja. Start vseh bo na Kongresnem trgu. V nedeljo, 6. septembra, bosta na običajnih trasah, s startom in ciljem v BTC, potekala veliki in mali maraton Franja.Po zgledu svetovnega prvenstva za amaterske kolesarje, ki ga je Ljubljana gostila leta 2014, bodo udeležence na startu razdelili v starostne skupine, ki se bodo na progo podale s časovnimi razmiki, tako da posamezne skupine številno ne bodo presegale zdaj veljavnih omejitev zbiranja na javnih krajih.Odpadla pa bo zaključna prireditev v BTC, kjer se je v zadnjem desetletju in pol vsako leto družilo več tisoč udeležencev kolesarskega praznika.