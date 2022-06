Maraton Franja v cilju

Franja je ena in edina. Mlajša sestra, mala Franja pa je vse bolj zanimiva. Prva nedelja v juniju je med rekreativnimi in amaterskimi kolesarji rezervirana za obe. Letos se je zbralo manj kolesarjev, vendar številka okoli 2600 je za Slovenijo še vedno izjemen dosežek.

Da, Franja je temelj slovenske rekreacije po kolesarko, tu ni dvoma. Kolesarstvo in kolesarjenje je zaradi nje v Sloveniji drugačno, veliko boljše.

Jutri v časopisu Delo izide velika priloga na temo Franje z vsemi rezultati in super članki iz sobotnega in nedeljskega dogajanja.

Ne zamudite jutrišnjega dela. Prilagamo nekaj fotografij iz cilja nedeljske male in velike Franje.

Ko končaš poroko z eno franjo, se že ženiš z novo. FOTO: Črt Piksi

Maraton Franja, BTC, 12.6.2022. FOTO: Črt Piksi

