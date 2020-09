Marjan Pogačar: Tadej je presegel vsa pričakovanja

Kako so trenerji v avtu spremljali Pogijev superkronometer Preberite še:

Pogačarjevi. FOTO: Teja Hauptman

Oče novega zmagovalca dirke po Francijipravi, da vsaj v družini pričakovanja po njegovem dosežku na največji kolesarski dirki na svetu, Touru, ne bodo narasla. Že zdaj je v njegovih očeh presegel vsa pričakovanja. »V mojih očeh je Tadej že zdaj naredil vse,« je po nedeljski podelitvi nagrad najboljšim na Elizejskih poljanah za STA dejal ponosni in vidno ganjeni oče ravno danes 22-letnega sina. Ta se je po sobotni zmagi na odločilnem kronometru zahvalil staršema za odlične gene, ki mu omogočajo hitro regeneracijo po naporih, in tudi za vso podporo skozi leta.Marjan Pogačarje to etapo spremljal z veliko mero živčnosti. Pred dirko je mislil, da boobdržal prednost in zmagal. Razplet pa je doživel tudi z mešanimi občutki ravno zaradi borbe med dvema Slovencema.O občutkih zmage na Touru se s Tadejem še ni pogovarjal. Tudi sicer sta z ženo malo govorila s Tadejem med samo dirko. Namesto tega sta ga spodbujala s pošiljanjem kratkih sporočil.Po vrnitvi Tadeja domov pravi, da pričakovanja do sina ne bodo narasla. »Nihče si ni predstavljal, da bo Tadej tako hitro toliko dosegel. Tudi v kolesarski srenji si tega niso mislili.«A po osvojitvi največje nagrade v kolesarstvu se za Marjana Pogačarja nič ne bo spremenilo. »Na koncu ga bom še vedno gledal kot sina. Tudi če bi se prihodnji teden upokojil, je v mojih oče že dosegel vse. In vesel sem, da je uresničil svoje sanje,« je še dodal