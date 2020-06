FOTO:Marjan Zupančič v lovu na rekord Slovenske planinske poti

18. julija se podaja na sedemdnevni podvig. FOTO: Mario Sostaric/osebni arhiv Marjana Zupančiča

FOTO: Marjan Zupančič/Osebni arhiv

FOTO: Marjan Zupančič/Osebni arhiv

Slovenska planinska pot (SPP) poteka od Maribora do Debelega Rtiča pri Ankaranu. Razteza se čez večino slovenskega gorskega sveta. To je prva vezna pot v Alpah. Po njenem zgledu so jih začeli urejati tudi v drugih alpskih regijah. Odprta je bila leta 1953 v počastitev 60-letnice organiziranega planinstva v Sloveniji.Idejni oče te poti je Ivan Šumljak (1899-1984), profesor geografije, kronist, vsestranski planinec in aktivni markacist Planinskega društva Maribor. Med počitkom na Črnem vrhu na Pohorju se mu je med razgledom na precejšnji del slovenskih gora utrnila ideja: " Kaj, če bi vse te gore in kraje zvezali z eno samo markirano potjo, ki bi šla kar dalje prek vsega slovenskega ozemlja!" Vodi od severovzhoda do jugozahoda Slovenije po večini gorskega sveta.Marjan Zupančič se je s tekom začel ukvarjati pred več kot tridesetimi leti, je eden izmed najizkušenejših in najvztrajnejših gorskih tekačev v Sloveniji. Živi v Bohinjski Bistrici in je zaposlen kot pravosodni policist v zaporu, na Povšetovi v Ljubljani.Preizkuša se tudi v kolesarstvu, duatlonu, triatlonu in turnem smučanju, vendar v teku najbolj uživa. Marjan je samorastnik,nikoli ni imel svojega trenerja niti klasičnih tekaških poškodb.Marjan je v slovenskem športu najbolj znan po tem, da je na Triatlonu jeklenih slavil, kar sedemkrat, bil štirikrat drugi in štirikrat tretji. Septembra 2015, je postavil rekordno znamko: za 599 km poti in 49000 višinskih metrov je potreboval 7 dni 8 ur in 10 minut in je še vedno aktualni nosilec rekorda. Marjan se na lov za izboljšavo odpravlja 18. julija. Cilj: popravek rekorda na 7 dni 0 ur 0 minut.