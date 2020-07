Marjanu je uspelo preseči samega sebe

Marko Baloh v lovu na nove rekorde Preberite še:

Zmagoslavje v cilju. FOTO: Marjan Zupančič/Facebook

Vendare močno izboljšal svoj rekord, ki zdaj znaša 6 dni 12 ur in 58 minut!Slovenska planinska pot (SPP) poteka od Maribora do Debelega Rtiča pri Ankaranu. Razteza se čez večino slovenskega gorskega sveta. To je prva vezna pot v Alpah. Po njenem zgledu so jih začeli urejati tudi v drugih alpskih regijah. Odprta je bila leta 1953 v počastitev 60-letnice organiziranega planinstva v Sloveniji.se je s tekom začel ukvarjati pred več kot tridesetimi leti, je eden izmed najizkušenejših in najvztrajnejših gorskih tekačev v Sloveniji. Živi v Bohinjski Bistrici in je zaposlen kot pravosodni policist v zaporu, na Povšetovi v Ljubljani.Marjan je v slovenskem športu najbolj znan po tem, da je na Triatlonu jeklenih slavil, kar sedemkrat, bil štirikrat drugi in štirikrat tretji. Septembra 2015, je postavil rekordno znamko: za 599 km poti in 49000 višinskih metrov je potreboval 7 dni 8 ur in 10 minut in je še vedno aktualni nosilec rekorda. Cilj: popravek rekorda na 7 dni 0 ur 0 minut.»Sem najsrečnejši človek! Uspelo mi je! Doseči rekord v tako neverjetnem vzdušju na celi progi in ob taki podpori ekipe Alpe Adria Trail Cup in prijateljev je res noro! Hvala vsem!« Je bila Marjanova prva izjava v cilju.