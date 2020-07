Marko Baloh v lovu na nove rekorde

FOTO: Irma Baloh

Sezona 2020 je edinstvena v tem, da do konca junija ni bilo kolesarskih dirk in Marko se je namesto dirkanja odločil po desetih letih ponovno lotiti postavljanja svetovnih rekordov. Leta 2008 je že postavil svetovni rekord na odprtem velodromu in leta 2010 na zaprtem velodromu, kjer je tudi postal prvi človek, ki je v 24 urah prevozil na kolesu več kot 900km (903,75km).Tokrat jeglavni cilj svetovni rekord na 1000km, seveda pa spotoma računa še na vsaj nekaj krajših rekordov, nenazadnje 24-urnega na cesti, ki ga držis 896,2km.Marko Baloh Team sporoča, da bo podiranje svetovnega rekorda potekalo na Marku že znani lokaciji v Dobrovniku, kjer bi morala letos potekati že peta izvedba edine 24-urne dirke v Sloveniji Slo24Ultra. Žal je dirka zaradi pandemije morala biti odpovedana, na isti datum 24.-25.7.2020 bo potekala vožnja nasproti novemu svetovnemu rekordu.Krog bo dolg skoraj 20km, uradna izmera je 19.974m. Rekord poteka pod okriljem svetovne ultra-kolesarske zveze (World UltraCycling Association = WUCA), ki so bosta zastopali sodnici Italijankain SlovenkaMarka bo podpirala ekipa prijateljev pod budnim očesom ženeMarko je pred preizkušnjo izjavil: »Glede rekordov sem previdno optimističen. Želim si predvsem vreme brez padavin, saj je na mokrem nemogoče voziti tako hitro kot po suhem. Naredil bom vse, da oba poglavitna rekorda pristaneta v mojih rokah. Malo bolj sem optimist glede rekorda na 1.000km, glede Strasserjevega rekorda na 24 ur pa bo zadeva verjetno zelo blizu. Izredno bom zadovoljen, če mi ponovno uspe prevoziti več kot 900km. Zaključi se lahko tako in drugače, več bomo vedeli v soboto 25. julija zvečer.«Ker naslednji vikend ni veliko drugih športnih dogodkov, tekem ali dirk, vas vabimo, da spremljate prenos rekorda v živo preko vzivo.si na Markovi domači strani markobaloh.com, na zaslonu bodo tudi statistični podatki po vsaki prevoženi uri in tudi ekipa se bo javljala v živo vsako polno uro. Glede na situacijo s Covid-19 je tokrat bolj zaželjeno spremljanje preko interneta od navijanja v živo.