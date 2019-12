FOTO:Miklavž nagradil najmlajše borce, parkeljni preplašili bokserje in kickbokserje

Foto: Arhiv kluba

Poleg vrhunskega treninga šampionov, članic in članovse je treningu priključil tudi znani Slovenski igralecoblečen kot policaj iz oddaje. Članice in člane je nagovoril o športnem kodeksu , da se boks uporablja samo v dvoranah in pokazal svoje mojstrovine in vzdržljivosti s stojami na rokah, kar je bil tudi izziv za vse športnike, ter cel klub zabaval z igralskim likom.Pika na je bil prihods celo ekipo angelov, grdih parkeljnov, ki so kar nekaj najmlajših članov spravili v jok.je nagovoril članice in članeza pridnost v letu 2019 in za vsa osvojena odličja.Letos so osvojili 4 državne naslove v kickboxingu in 2 v boksu, ter kup mednarodnih odličij.. Kar je pa najpomembnejše je to, da so zelo aktivni, da sodelujejo z ostalimi društvi in so v šolah pridni. Na koncu je po lepih spodbudah skupaj z angeli nagradil učence Kluba z lepimi darili.Organizirana je bila tudis strani kluba, kjer se je zbirala hrana za socialni šibke, da bodo imeli polepšane praznike.Marjan Bolhar