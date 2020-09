Modrosti Tour de France za tiste 50 plus

Ne naprezajte se kot profi

Ne glede na to, ali poskušate zmanjšati ali povečati vrzel ne obupajte prezgodaj! FOTO: Duncan Andison/Shutterstock

Vadite spuste

Ne zabušavajte, delajte

V letu, ko se nič na svetu ne zdi normalno, je bilo v zadnjih treh tednih dobrodošlo spremljati Tour de France. Poleg tega, da je gledanje profesionalnih dirk tako razburljivo, je to tudi odličen način, da se rekreativci in amaterji seznanijo s strategijami in tehnikami, ki jih lahko uporabijo pri naslednji skupinski vožnji ali na rekreativni dirki. Profesionalci gredo sicer hitreje kot sivi kolesarski jastrebi, toda taktike, ki delujejo v tekmovalnem pelotonu, delujejo kjer koli.Tu je nekaj ključnih napotkov za sivolase mojstre, dirkače, in kolesarje, ki so starejši od 50 let. Nasvete je zapisal sloviti trener Chris Carmichael na svoji odlični spletni strani CTS, katero si je bil tudi sam sam zamislil.Ko se športniki starajo, postane izrazita kolesarska specializacija manj učinkovita. Morda manj pri kolesarjenju na ovalnem dirkališču, velodromu, vsekakor pa je tako pri cestnem kolesarjenju, kjer se nekateri mlajši kolesarji predstavljajo kot sprinterji ali plezalci. Ne gre več za to, da se nekateri kolesarji nenadoma povzpnejo kot gorske koze ali da drugi kolesarji nenadoma razvijejo neverjetno eksplozivno moč.Ne, nič več.Starost na splošno otopi ostre robove obeh skrajnosti. Sarkopenija postopoma večje in močnejše kolesarje oropa mišične mase in nekatera hitra mišična vlakna v telesu se prilagodijo tako, da po novem v starosti delujejo bolj kot počasna vlakna.Manjši kolesarji pridobijo nekaj teže in izgubijo nekaj aerobne zmogljivosti (nižji VO2 max) in opazijo upad razmerja med močjo in težo. Z drugimi besedami, starost začne izenačevati pogoje med kolesarji, tako za vzpenjanje kot za sprintanje.Čeprav je pomembno, da kolesarite po svojih lastnih močeh, je dobro tudi do dirkanja pristopati z odprtim in oportunističnim stališčem.Na Tour de France so letos kar nekaj etap osvojili oportunistični roleurji, to so tisti, ki so predvsem dobri na ravnini ali valovitem terenu. Zato napadajte vzpon, ne glede na vašo velikost in težo! Pojdite v beg, tudi če je vetrovno! Namesto, da čakate na šprint, vzemite zalet že tri kilometre pred ciljem ali pa se preizkusite v končnem sprintu, namesto da bi se pognali že pri treh kilometrih do cilja! Kot vam paše. Razlike med kolesarji se običajno manjšajo, ko se staramo, kar pomeni, da boste morda boljši pri kolesarjenju na terenu, na katerem pred 15 leti niste bili dobri, in morda niste tako suvereni na drugih področjih, kjer stevčasih blesteli.Tudi če ste starejši se še vedno radi hitro spuščate navzdol. Ne tvegate toliko kot v dvajsetih in tridesetih letih, vendar se počutite hitre in ste prepričani v svojo presojo in spretnosti. Komentatorji Toura radi vzkliknejo, da kolesarji pri spustih veliko tvegajo, a največkrat kolesarji sami tega ne bi imeli za posebno tveganje. Spuščanje s tako hitrostjo so ponotranjili skozi leta prakse, ne pa zaradi nepremišljenosti kot spremljevalke, sopotnice mladosti. Starejši kolesarji dajemo prednost varnosti pred hitrostjo, saj imamo navadno drugačen pogled na tveganje in posledice. Toda kljub desetletjem izkušenj mnogi postanejo pri spuščanju preveč previdni.Prihod na vrh vzpona bi moral biti najtežji del, spust pa brez stresa, torej zabava in užitek v nadzorovani hitrosti. Če vas skrbi spust ali da boste morali zavirati vso pot do doline, potem je čas, da obiščete kliniko za spretnost.Golfisti se vedno učijo, smučarji pa tudi po desetletjih svojih zavojev še vedno osvežujejo znanje. Osvežitveni tečaj spuščanja lahko naredi čudeže za vašo samozavest in dobro počutje, in to zmanjša stres. Povečana hitrost niti ni končni cilj; to je le zabaven stranski produkt.V letošnji 7. etapi Toura so bočni vetrovi povzročili večje razcepe v pelotonu. V nekem trenutku je drugi ešalon po nekaj kilometrih preganjanja ubežnikov prišel na 15 sekund zaostanka, skoraj bi se ponovno pridružil sprednji skupini. Bili so skoraj tam, a jim ni uspelo - in to je bilo zadnje, kar so videli od dirkanja spredaj.Kasneje med dirko, v 12. etapi, jeposkusil s skokom iz ubežne skupine in nekaj kilometrov vzpona je zasledovalce držal na majhnem zaostanku 8- do 10 sekund. Veliko kolesarjev obupa, ko imajo tako majhno prednost in zaostanek zasledovalcev ne raste. Hirschi je še naprej pritiskal na pedala in sčasoma se je vrzel povečala - deloma zaradi njegovih veščin med spustom - in na cilj je prišel sam.Ne glede na to, ali poskušate zmanjšati ali povečati vrzel ne obupajte prezgodaj! Če ste spredaj, naj lovci pridejo vse do vas. Izjema je, če ocenite, da je bolje, da vas čim prej ujamejo in se vključite v skupino in se vozite v zavetrju.Tudi če ste zadaj, še naprej pritiskajte, ker ne veste, ali se ne bo hitrost skupine pred vami upočasnila. Ali se vrzel poveča ali spet zmanjša je pogosto odvisno od odločitev na obeh koncih in ne le od moči osebe ali skupinice pred nami.Ne gre za to, koliko moči imate, ampak koliko vam ostaneKo gledate kritične trenutke na Tour de France si težko predstavljate, kako ima lahko kolesar toliko moči v zaključnih kilometrih dolge etape, še zlasti po več tednih dirkanja. Čeprav v pelotonu toura ni udobne pozicije, so tisto, kar ne vidite, koraki, ki jih kolesarji storijo čim manjkrat, pa vendar kadar koli je to mogoče. Vrtenje in sedenje na kolesih, branje vetra in predvidevanje mest, kjer se peloton verjetno razcepi, to so pomembni deležniki za zmanjšanje zapravljene energije.Ko je čas za skok naprej želite imeti moč, da greste s polno močjo toliko časa, kolikor je treba. Čas do izčrpanosti je enako pomemben - če ne celo pomembnejši - kot največja moč, zlasti v urah vožnje ali dirke. Vaša največja 20-minutna moč je lahko 340 vatov, kot so vam jo izmerili, vendar pa: ali lahko to moč dosežete ali ohranite s tremi naloženimi urami vožnje v nogah ali med več dnevnim kolesarskim dogodkom? Če želite imeti največ moči za tisti čas, ki jo resnično potrebujete, morate biti s svojimi prizadevanji pred tem čim varčnejši.Sivolasi mojstri in tisti nad 50 let imajo pogosto sposobnost manj ponavljajočih se maksimalnih naporov v primerjavi z mlajšimi kolesarji - zato morate uporabiti svoje izkušnje in modrost, da nategnete mladino.