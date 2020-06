Mogoče je rešitev v tem, da začnete vaditi manj?

Ko je rekreativec korak do pacienta Preberite še:

Koliko vadbe je dovolj

V tabeli je predlog, koliko vadbe mora biti dovolj za posamezne športe. FOTO: Arhiv Polet

Manj vadbe je najboljša rešitev težave

Rekreativni športniki in športnice smo vsi, ki se v svojem prostem času ukvarjamo s športnimi aktivnostmi , da zadovoljimo svojo potrebo po gibanju in aktivnosti.Nekateri vsak dan hodijo v fitnes, drugi igrajo tenis, badminton ali podobne igre, potem so tukaj ekipni športi z žogo kot priljubljena rekreacija. Vzdržljivostne vsebine (hoja, tek, kolesarjenje) pa prisilijo rekreativce, da gredo iz hiše v naravo in se predihajo ter odklopijo misli.To je skupina rekreativcev, ki najlaže zaidejo v pretiravanje v teh dejavnostih, saj so dejavnosti takšne, da zmoremo te vsebine izvajati po več ur skupaj.V tabeli je predlog, koliko vadbe mora biti dovolj za posamezne športe. Nekaterim se bo ob prebiranju teh podatkov zazdelo, da so številke vrtoglave, vendar verjemite, večina vadi dosti več, kot je opisano v tabeli. Opisane količine so predvidene za nekoga, ki ima službo in družino ter se ob tem seveda še rekreira. Kdor ima v življenju manj obveznosti, bi seveda lahko treniral več, vendar je mogoče smiselno premisliti, da bi dodaten čas porabil za druge aktivnosti in hobije.Napisane tedenske obremenitve pa imajo še eno pomembno sporočilo. Vaša vadba bi morala biti tako sestavljena, da boste s takšno količino treninga tudi kakovostno napredovali. Če ni napredka, gotovo delate nekaj narobe. Morda vse treninge izvajate preveč intenzivno in ste bolj ali manj izčrpani. Morda izvajate vadbo ves čas pri enaki obremenitvi in se vaše telo ne odziva na te vrste stresa.Najbolj učinkovit način vadbe v vzdržljivosti je naslednji recept. Najprej potrebujete kakovostno aerobno osnovo in splošno moč. Temu lahko potem dodate intenziven trening in specifično moč in napredek se bo gotovo pokazal. Vse to se da narediti, tudi če imate družino, službo in še kakšen hobi. Treba se je le malce organizirati.Količina vadbe v vzdržljivost je pomembna, ni pa odločilna. Dolgoročno je precej bolj pomembno, da vadite redno, pa čeprav kakšno uro na teden manj. Koliko vadbe lahko vključite v svoj delovni teden, je odvisno tudi od vašega športnega staža, od sposobnosti regeneracije in motivacije.Vendar imate zelo dober parameter, s katerim se lahko spremljate. Napredek. Če ni napredka, je nekaj narobe v vašem sistemu. Pri napredku najprej pomislimo na količino, vendar ni vedno samo sestavni del vadbe. Če dosežete vsaj dve tretjini predvidenega časa vadbe iz tabele, napredka pa ni, premislite o tem, da bi malce spremenili način vadbe.Mogoče je rešitev v tem, da začnete vaditi manj?