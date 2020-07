Moj prvi kajak

Kajak je najboljša protistresna tabletka Preberite še:

Kje se boste s kajakom vozili?

Za kratke dnevne izlete so primernejši krajši, okretnejši kajaki, za večdnevna potovanja pa izberite turni kajak oziroma seayak. FOTO: Shutterstock

Koliko časa boste preživeli na vodi?

Koliko ljudi se bo z vami odpravilo na izlet oz. potovanje

S kajaki po potopljenih delih rudnika Mežica. FOTO: Tomo Jeseničnik

Obvezna oprema

Tek, pohodništvo in kolesarjenje so že postali del našega vsakdanjika, malo drugače pa je s športi, ki vsaj nam, ki ne živimo ob rekah in morjih niso ravno v repertoarju vsakodnevno izbranih »naj« oblik aktivnega preživljanja prostega časa Ampak, kot pri teku in kolesarjenju na začetku naletimo na isto dilemo: Kaj izbrati?Pri izbiri rekreativnega kajaka si moramo pred nakupom odgovoriti na 4 vprašanja:Slovenija je prepredena z vodo - od rek, bajerjev, večjih jezer do morja v slovenski Istri, ki nas povezuje z ostalim svetom. Izbira plovil je res pestra - od »navadnih«, trdih kajakov (narejenih iz brizgane plastike), potovalnih kajakov (seayak), »sit - on – top« kajakov in zadnje čase izredno priljubljenih napihljivih kajakov - za začetek opredelite »vodno okolje« po katerem se boste vozili in svoje želje - ali boste takoj preizkusili Tacensko rampo in brzice primorske lepotice Soče, ali se boste odpravili na ležerno veslanje po Bohinjskem jezeru - odločitev je vaša in izbira ustreznega plovila tudi.Za kratke dnevne izlete so primernejši krajši, okretnejši kajaki, za večdnevna potovanja pa izberite turni kajak oziroma seayak. Ti so že opremljeni s pritrditvenimi mrežicami in neprodušno zaprtimi komorami za shranjevanje hrane, pijače in suhih oblačil ter nepogrešljivih elektronskih pripomočkov (tablice pa le pustitte doma).Kot pri vseh oblikah rekreacije je tudi pri kajakaštvu družba istomislečih ljudi dobrodošla. Dobro je vedeti, ali je vaše znanje veslanja in plavanja (ne pozabite: vesla se na vodi - znanje plavanja je nuja- in ne privilegij samo nekaterih v skupini) približno enako, ali so dnevni cilji isto zastavljeni, ali ima kdo resne zdravstvene težave (pa vam je to pozabil omeniti). In več ljudi lahko nosi in prevaža več opreme.Za začetek - rešilni jopič (pozor - niso vsi jopiči enaki - tako, kot si 210cm visok fant ne more obleči XXS majice s kratkimi rokavi, si tudi vi ne kupujte prevelikega jopiča - pri stiku z vodo se lahko sleče in vas pusti nebogljenega na vodi), rešilna vrv, za vožnjo po brzicah tudi čelada.Obvezno je tudi pokrivalo, krema za sončenje in dosti tekočine - ja, tudi na vodi nas z veseljem obišče tista zoprna gospa dehidracija. In seveda ne pozabite na: veslo - eden najpomembejših delov opreme pri kajakaštvu. Tudi tukaj je izbira ogromna - pred nakupom se posvetuje s prodajalcem. Naj vas ne bo sram povedati vaših zahtev - roka in hrbet vam bosta hvaležna.