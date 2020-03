FOTO:Mojstri dirkališča so se potegovali za naslove državnih prvakov

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Rezultati:



finale na 200 metrov

200 m kronometer

Dirka na točke

Ekipni sprint

Dirka na izločanje

Dirka na končni cilj

Tempo dirka

Ekipna zasledovalna vožnja

Omnium

Sam pogled na velodrom je za običajnega gledalca naravnost strašljiv, sploh, če se usedeš v prve vrste tribune. Modern velodrom iz dveh 180 stopinjskih nagnjenih odvojev oz. ovalov, in dveh odsekov, ki tudi nista brez naklona, je prava poslastica za klesarje, ki so ljubitelji tovrstnega dirkanja.Velodrom v Češči vasi je bil zgrajen že leta 1996, vendar ni bil pokrit, zato je skozi leta doživljal klavrno usodo. Novomeščani so ga lansko leto rešili pred klavrno usodo in danes je to moderni kolesarsko atletski center, ki bo prav gotovo dobro služil slovenskemu športu.Državno prvenstvo je bilo stisnjeno v en dan, od devete do dvajsete ure se je zvrstilo osem disciplin. Videli smo šprinte na 200 metrov, tempo dirko, dirko na končni cilj, kriterijsko dirko, dirko na izpadanje ter ekipno dirko in ekipni šprint. Tekmovali so kolesarji od mladinskih do članskih kategorij.S tem velodromom je slovensko kolesarstvo stopilo na stopnico višje v svojem razvoju. Pravzaprav je novo rojstvo dirkališčnega kolesarstva najnovejša novica, ki prihaja iz Kolesarske zveze Slovenije in s tem je storjeno veliko delo. Slovenija je imela oz. ima velodrom že v Kranju, vendar je ta daleč od standardov, ki bi ga lahko uvrstili na dirkališčni zemljevid, je pa dobro služil za treninge in seveda ohranitev znanj glede dirkališčnega dirkanja. Kolesarska zveza Slovenije je izvolilaza koordinatorja velodromskega kolesarstva, njegova naloga je vse prej kot lahka; oživeti in na polno zagnati zanimanje za ta izjemni šport.Kot sem lahko ugotovil, je zanimanje med kolesarji veliko, kljub temu da so slabo seznanjeni z zgodovino ali pomembnostjo teh disciplin za sam razvoj kolesarja in kolesarstva. Zdaj bo drugače, vse več se govori o pomembnosti treninga in tekmovanja na velodromu, saj je več kot jasno, da že skoraj večina najboljših svetovnih kolesarjev izhaja prav izza ovala, naštejem lahko le nekaj najbolj zvenečih, kot sta brataDrugo državno prvenstvo na velodromu v Češči vasi je dokončno pokazalo, kdo izmed kolesarjev ima voljo ali namen, da mu bo ta zvrst služila kot odličen trening in priložnost za nadaljnji razvoj. Predstavljena je bila tudi nova disciplina omnium, ki je skupek štirih disciplin: tempo dirka, kriterijska oz. na točke, na izpadanje in na končni cilj. Kot je povedal, je omnium najpomembnejši kazalnik, kdo od kolesarjev je najbolj kompleten oziroma primeren za nadaljnji razvoj. Izvzeti so šprinterji, ki imajo svojo »kraljevsko« disciplino in pa seveda posamične vožnje na 3000 in 4000 metrov.Zadnjih dveh disciplin zaradi pomanjkanja časa letos nismo videli. Upamo, da jih bomo naslednje leto. Upamo tudi, da bomo v prihodnosti videli še nekaj preostalih disciplin, kot sta kierin in medison, in so stalnice na svetovnih velodromih. Šilar je povedal tudi, da bo KZS v kratkem izvolila selektorja za dirkališčno kolesarstvo, kar pomeni, da bodo začeli z mladinci vzgajati prvi rod slovenskih velodromskih tekmovalcev, ki se bodo udeleževali tovrstnih dirk po celem svetu.Pogoji za napredek so odlični, strokovni štab se ustanavlja, zanimanja med kolesarji ne manjka, torej izgovorov za kaj drugega kot doseči uspeh že v bližnji prihodnosti, ni več. Ali kot je povedal: »Gre za razvoj slovenskega kolesarstva in s tem se ne gre šaliti, sploh pa zdaj ne, ko imamo tako krasen in uporaben objekt.«elite:Matevž Govekar (Meblojogi Pro-Concrete) : Marko Kump (Adria Mobil) 2:1za 3. mesto:Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) : Eduard Žalar (Adria Mobil) 2:0finale, starejši mladinci:Gašper Paulič (Ljubljana Migimigi) : Maks Cvjetičanin (KK Kranj) 2:1finale, mlajši mladinci:Žak Eržen (Adria Mobil) : Mark Poberaj (TBP Lenart) 2:1za 3. mesto:Jan Lešnik (KK Kranj) : Natan Gregorčič (Ljubljana Migimigi) 2:0članice:1. Urška Bravec (Ale BTC Ljubljana) 14,062. Tajda Mohorič (BTC City Ljubljana Scott) 14,623. Anamarija Hauptman (BTC City Ljubljana Scott) 16,10starejše mladinke:1. Rebeka Rotar (KK Bled) 13,752. Metka Mikuž (Meblojogi Pro-Concrete) 14,063. Klara Čemažar (BTC City Ljubljana Scott) 14,19mlajše mladinke:1. Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott) 14,742. Tia Špringer (BTC City Ljubljana Scott) 15,553. Lucija Hočevar (BTC City Ljubljana Scott) 15,59Elite:1. Luka Čotar (KK Kranj) 20 točk2. Aljaž Jarc (Adria Mobil) 133. Marko Kump (Adria Mobil) 11starejši mladinci:1. Aljaž Colnar (Adria Mobil) 25 točk2. David Gregorič (Adria Mobil) 253. Žiga Piskule (Adria Mobil) 23mlajši mladinci:1. Natan Gregorčič (Ljubljana Migimigi) 15 točk2. Anže Ravbar (Adria Mobil) 123. Grega Podlesnik (Tanin Sevnica) 10Elite:1. KK Adria Mobil (Katrašnik, Omrzel, Bevc) 52,142. Ljubljana Gusto Santic (Skok, Finkšt, Avbelj) 52,583. Meblojogi Pro-Concrete (Ručigaj, Jenko, Govekar) 52,83starejši mladinci:1. KK Adria Mobil (Špoljar, Polovič, Gregorič) 51,992. Ljubljana Migimigi (Paulič, Maček, Kralj) 54,133. Team Štajerska (Muršec, Majnik, Jablanovec) 54,48mlajši mladinci:1. KK Adria Mobil (Ravbar, Kaferle, Eržen) 53,312. Ljubljana Migimigi (Vidrih, Gregorčič, Čuk) 54,803. KK Kranj (Petek, Lešnik, Eržen) 54,90Elite:1. Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic)2. Aljaž Jarc (Adria Mobil)3. Aljaž Omrzel (Adria Mobil)starejši mladinci:1. Žiga Piskule (Adria Mobil)2. Aljaž Colnar (Adria Mobil)3. Nino Polovič (Adria Mobil)mlajši mladinci:1. Anže Ravbar (Adria Mobil)2. Aljaž Petek (KK Kranj)3. Natan Gregorčič (Ljubljana Migimigi)članice:1. Urška Bravec (Ale BTC Ljubljana)2. Tajda Mohorič (BTC City Ljubljana Scott)3. Anamarija Hauptman (BTC City Ljubljana Scott)starejše mladinke:1. Ana Ahačič (BTC City Ljubljana Scott)2. Ema Žibert (BTC City Ljubljana Scott)3. Patricija Tušar (BTC City Ljubljana Scott)mlajše mladinke:1. Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott)2. Lucija Hočevar (BTC City Ljubljana Scott)3. Tia Špringer (BTC City Ljubljana Scott)Elite:1. Tilen Finkšt (Ljubljana Gusto Santic)2. Boštjan Murn (Adria Mobil)3. Jaka Primožič (KK Kranj)starejši mladinci:1. Gal Glivar (Adria Mobil)2. Luka Ziherl (KK Kranj)3. Fabijan Kralj (Ljubljana Migimigi)mlajši mladinci:1. Aljaž Petek (KK Kranj)2. Žak Eržen (Adria Mobil)3. Natan Gregorčič (Ljubljana Migimigi)Elite:1. Boštjan Murn (Adria Mobil) 8 točk2. David Per (Adria Mobil) 63. Mihael Štajnar (Meblojogi Pro-Concrete) 5starejši mladinci:1. Aljaž Colnar (Adria Mobil) 6 točk2. Gal Glivar (Adria Mobil) 63. Žiga Piskule (Adria Mobil) 6mlajši mladinci:1. Anže Ravbar (Adria Mobil) 5 točk2. Jan Lešnik (KK Kranj) 43. Grega Podlesnik (Tanin Sevnica) 3članice:1. Urška Bravec (Ale BTC Ljubljana) 6 točk2. Tajda Mohorič (BTC City Ljubljana Scott)3. Anamarija Hauptman (BTC City Ljubljana Scott)starejše mladinke:1. Ana Ahačič (BTC City Ljubljana Scott) 4 točke2. Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) 13. Ema Žibert (BTC City Ljubljana Scott) 1mlajše mladinke:1. Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott)2. Tia Špringer (BTC City Ljubljana Scott)3. Lucija Hočevar (BTC City Ljubljana Scott)Elite:1. Adria Mobil (Per, Kump, Katrašnik, Omrzel) 4:36,272. Ljubljana Gusto Santic (Korošec, Grošelj, Finkšt, Prah) 4:41,033. Meblojogi Pro-Concrete (Ručigaj, Pavlič, Jenko, Štajnar) 4:44,43starejši mladinci:1. Adria Mobil (Špoljar,Polovič, Piskule, Gregorič) 4:49,862. Ljubljana Migimigi (Paulič, Maček, Kralj, Hribar) 4:53,913. Team Štajerska (Muršec, Majnik, Jeromel, Jablanovec) 5:06,16mlajši mladinci:1. Adria Mobil (Žefran, Ravbar, Kaferle, Eržen) 3:43,762. KK Kranj (Petek, Lešnik, Eržen, Božnar Prosen) 3:48,323. Ljubljana Migimigi (Oblak, Muha, Gregorčič, Čuk) 3:48,49Elite:1. Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic) 112 točk2. Boštjan Murn (Adria Mobil) 1123. Aljaž Jarc (Adria Mobil) 111starejši mladinci:1. Gal Glivar (Adria Mobil) 1342. Aljaž Colnar (Adria Mobil) 1333. Matic Maček (Ljubljana Migimigi) 96mlajši mladinci:1. Natan Gregorčič (Ljubljana Migimigi) 1192. Jan Lešnik (KK Kranj) 1163. Anže Ravbar (Adria Mobil) 112