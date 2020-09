Molniški tek bo

Prekolesarili so Slovensko turnokolesarsko pot Preberite še:

Tudi letos, ko so razmere malo posebne in se organizatorji vsak dan sproti sprašujejo o izvedbi, nas z veseljem vabijo na osrednjo prireditev Športnega društva Zadvor.V nedeljo, 20. 9. 2020, organizirajo že 39. Molniški tek – memorialSredi zelenega mesta zeleni tek skoraj v centru Ljubljane. Vabljeni vsi tekači dobre volje, ki uživajo v teku po obronkih gozda, čez travnike, malo po makadamu in nekaj po asfaltu, vse to ponuja petkilometrski krog.Izbirate lahko med 10- in 20-kilometrsko razdaljo, kot vedno so predvideli tudi kategorijo »Tek za zdravje«, kjer se lahko pomerijo tisti, ki menijo, da je pet kilometrov (oziroma en krog) ravno pravšnja razdalja za zdravo rekreacijo.