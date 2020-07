FOTO:Moške kopalke letnik 2020

Moške kopalne hlače Lisca

Moške kopalne hlače Lisca

Moške kopalne hlače Lisca

Moške kopalne hlače Lisca



Speedo gala aquashort

Speedo gala aquashort

Nike swim logo square leg

Nike swim logo

Adidas s tremi črtami

Adidas s tremi črtami

Nike kopalke jammer

Nike jammer

Speedo endurance

Speedo endurance

Arena fundamentals x-short

Arena fundamentals

Arena B dynamo

Arena dynamo



Moške kopalke Lisca

Moške kopalne hlače Lisca

Klasične kopalke Lisca

Moške kopalke 2020 so mešanica med drznimi, retro usmerjenimi in nadvse naprednimi materiali. Kopalne hlače so še vedno tu, čeprav so jim lani napovedali dokončni pokoj.Kakšen je klasičen model kopalk? Mar niso že zdavnaj izven okusa sodobnega moškega ? Ogljete si nekaj najbolje ocenjenih kopalk letošnje sezone. Izbrali smo jih med našimi trgovci.Dobre kopalke odlikujejo materiali, ki morajo biti nujno hitrosušeči kot so poliester, poliamid, najlon, elastan… Morajo biti udobne in imeti odličen oprijem.Oprijem seveda največkrat rešujejo z dodatki elastana in vezalko brez katere ne gre, če hočemo, da nam ne ostanejo nekje na vodni gladini. Material iz katerega so kopalke narejene mora tudi nuditi zaščito pred soncem. Faktor UPF 50+, pomeni da tkanina blokira kar 97,5 % vseh škodljivih sončnih žarkov UVA in UVB.Lisca ni rezervirana samo za ženske. Njihove kopalke in kopalne hlače so izredne kakovosti, vedno v koraku z najnovejšo modo, kopalke, ki jih boste nosili, dokler se jih ne boste naveličali.Enobarvne moške kratke kopalne hlače, model dopolnjujeta kontrastni pas, stranska žepa in vrvica za zavezovanje, mrežasta notranja podloga v obliki slipa, širši elastični pas. Narejene iz 100% poliestra, hitrosušeče, lahke in zelo udobne.Pri Lisci smo dobili še naslednje nasvete za vzdrževanje kopalnih hlač. Prati jih moramo ročno, predno kopalke shranimo, pa je priporočljivo pranje v pralnem stroju na 30° z blagim pralnim sredstvom in z dobrim spiranjem, popolnoma posušimo kopalke preden jih zložimomo, shranjujemo v zračnih in ne plastičnih vrečkah, maščobe in sonce s časom vplivajo na intenziteto barv in material (upoštevati navodila za vzdrževanje).Moške kratke kopalne hlače v enobarvni izvedbi s potiskom sider, primerne za sproščene dopustniške aktivnosti. Model dopolnjujejo širši elastični pas, stranska žepa in vrvica za zavezovanje za udobno prileganje in neomejeno svobodo gibanja.Kopalke so potiskane, imajo mrežasto notranjo podlogo, prav tako iz 100% poliestra.Še ene klasične moške bokser kopalke ki jih odlikuje športni kroj in klasičen dizajn in so zato prava izbira za plavalce. So udobne in trpežne, saj so izdelane iz materiala, ki je odporen na klor in slano vodo. Material Endurance10 zagotavlja ohranjanje oblike telesa, saj je raztegljiv in udoben, poleg tega pa bodo kopalke dolgo časa kot nove, po zaslugi materiala Creola HighClo, ki je odporen na klor. Material: 80% poliamid, 20% elastan.Izdelane so iz udobnega elastičnega materiala: 81% najlon, 19% spandeks. Odlična izbira za rekreativno plavanje. V pasu je vrvica za dodatno regulacijo pasu. So udobne in trpežne, na levi hlačnici so okrašene z logom znamke. Pas je elastičen in nastavljiv. Kopalke, ki jih odlikuje športni kroj in klasičen dizajn, odličen za prosti čas.Adidas 3-Stripes Swim Boxers so klasične moške kopalk, izdelane so iz raztegljivega umetnega materiala, ki se hitro suši. Na straneh so okrašene z legendarnimi tremi črtami. Material: 78% recikliran poliester, 22% elastan. Kopalke, ki so primerne tako za resne plavalce kot tudi za uporabo v prostem času ali na plaži.Adidas želi z uporabo recikliranih materialov zmanjšati okoljski odtis, zmanjšati porabo energije in vodo ter trajnostno skrbeti za naš planet. Uporaba recikliranega poliestra je le en korak v tej smeri.Letošnji hit med kopalkami. Da, tudi, če ne tekmujete v plavanju. Daljši, oprijeti model kopalk z lepljenimi šivi, ki zmanjšajo drgnjenje, ergonomsko oblikovane, material je odporen na klor. Material: 92% poliester, 8% elastan, podloga: 100% poliester.Izjemno udobne, 100% odporne na klor, 4-stopenjska tehnologija raztezanja za udobje in mehkob, Endurance® + tkanina ohranja svojo obliko in se odporneje zbledi dlje kot kateri koli drugi plavalni material.Udobne moške kopalne hlače s stranskimi žepi in zadnjim žepom, podložene z mrežico, mehak in hitrosušeč material, 100% poliester.Fantovske kopalke primerne za bazene, kot tudi za rekreacijo v morju. Bela črta ob strani, MaxFit material:odporen na klor in sol, UV zaščita UPF 50+. Material: 80% poliamide, 20% elastanMoške kopalke v kroju klasičnih boksaric, so primerne za poležavanje na plaži ali različne športne aktivnosti. Barvni poudarki na stranskem delu poudarijo elegantno temno modro barvo kopalk. Ploščati elastični pas z notranjo vrvico za zavezovanje zagotavlja udobno prileganje in neomejeno svobodo gibanja. Material: poliamid: 83% elastan: 17%.Klasične kopalke LiscaSprednji del je podložen, kar pri drugih kopalkah redko najdemo. Kopalke so v kroju klasičnega slipa, klesična izbira za športnike. Barvno naglašen asimetrični pas s kontrastno linijo poudari vašo linijo in poskrbi, da se na plaži ne boste počutili le udobno, temveč tudi privlačno. Širši elastični pas z notranjo vrvico za zavezovanje zagotavlja udobno prileganje in neomejeno svobodo gibanja. Material: poliamid: 78% elastan: 22%.