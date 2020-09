Na Ljubljanski grad se je vzpel 156-krat

V času slovenskih kolesarskih uspehov, se najde še nekdo, ki močno odstopa od vseh tekmovanj, ki jih vidimo po televiziji.ni profesionalni kolesar, gre za 47-letnega drugačnega kolesarja, ki se nikoli z nobenim športom ni ukvarjal profesionalno in je v prostem času DJ. V garaži nima ne specialke ne gorskega kolesa, a vendar je kot prvi na svetu z BMX-kolesom v manj kot 24 urah vožnje brez spanja presegel 8.848 metrov višinske razlike – kolikor je nujno potrebno za podvig »everesting«.V 18 urah in 46 minutah se je na Ljubljanski grad vzpel kar 156-krat. Tako je prekolesaril 270 kilometrov in porabil 11000 kalorij.je že stari znanec tovrstnih podvigov, saj je z kolesom BMX prekolesaril že 600 kilometrov od Ljubljane do Dubrovnika.Njegov naslednji podvig pa na j bi bil prečkanje Severne Amerike.Za kaj gre pri everestingu? Premagati je treba 8.848 metrov višinske razlike, kolikor znaša nadmorska višina najvišjega vrha na svetu, v 24. urah. Vendar, kar je najhuje, vse te višince je nujno opraviti na enem klancu! Se pravi, izbereš svoj ljubi klanec in se voziš gor in dol, dokler ne dosežeš Evererstove višine. Preprosto.