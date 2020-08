Na visečem trampolinu nad Sočo izvajali nepozabne akrobacije

Devet najboljših objav Slovenije na Instagramu Preberite še:

Na snemanje so povabili akrobate iz treh evropskih držav, s katerimi so nad reko Sočo izvajali nepozabne trike, so sporočili iz skupine in poročanju STA.Po adrenalinskem zabijanju na drvečem vlaku, s katerim so počastili 110-letnico bohinjske proge, in akrobacijah na največjem trampolinu na svetu, so svetovno znani akrobati pod Solkanskim mostom tokrat obesili olimpijski trampolin. Ideja o visečem trampolinu se je skupini porodila že pred štirimi leti, čeprav so sprva nameravali podvig izvesti na manjšem mostu.»Na začetku smo razmišljali o postavitvi trampolina pod Savskim mostom, kjer smo opravili že kar nekaj snemanj, a smo se na koncu odločili, da podvig izpeljemo na lepši lokaciji,« je dejal član akrobatske skupineIzvedba pod Solkanskim mostom je namreč predstavljala kar precejšen tehnični izziv, ki pa so ga fantje s skrbnim načrtovanjem in trdim delom uspešno premagali. 250 kilogramov težek trampolin so na jeklenicah obesili 30 metrov pod kamnitim lokom, tako da je lebdel 10 metrov nad smaragdno gladino Soče. Prizorišče so postavljali kar 12 ur, pri delu pa je sodelovalo osem članov ekipe, med snemanjem jih je spremljal tudi reševalec iz divjih voda, so sporočili iz skupine.Čeprav Dunking Devils svoje podvige običajno izvajajo samostojno, so tokrat k sodelovanju povabili akrobate iz treh držav. V Solkanu so se jim pridružili Face Team z Madžarske, GRT Team iz Avstrije in znan nizozemski YouTuber. Jesse, ki ima na priljubljeni video platformi že skoraj 400.000 naročnikov, je leteče vrage prvič opazil že pred dobre pol leta in takrat izrazil željo po sodelovanju.Viseči trampolin nad Sočo se je izkazal za popolno priložnost, saj je navdušil prav vse sodelujoče akrobate. S skupnimi močmi so nad smaragdno gladino Soče ustvarili pravi trampolinski spektakel, s katerim bodo lepoto tega koščka Slovenije ponovno ponesli v svet, so zapisali.Tudi tokrat so jim podporo izkazale Slovenske železnice, s katerimi so leteči vragi v preteklosti uspešno izvedli že vrsto odmevnih projektov.Solkanski most je bil zgrajen leta 1905 kot del železniške povezave med Trstom in Dunajem. Na svetovni zemljevid se je vpisal s svojim 85-metrskim kamnitim lokom, ki je še danes najdaljši na svetu. Most predstavlja vrhunec znanja v mostovni gradnji in gradbenem inženirstvu na začetku 20. stoletja, od leta 1985 pa je vpisan na seznam tehnoloških spomenikov.