Na vrhu Triglava so igrali ping pong

Za pravi podvig so člani kluba poskrbeli minulo nedeljo, ko so se povzpeli na Triglav, kjer so kot prvi igrali namizni tenis.Njihovih načrtov ni prekrižala niti epidemija koronavirusa, še več, v času, ko je bilo veliko vprašanj in negotovosti, so se vezi med igralci še bolj spletle. Po preklicu epidemije so se z veseljem vrnili na treninge in poskušali ponovno priti v najboljšo formo za prihajajoča tekmovanja, je sporočiliz Namiznoteniške zveze Slovenije.Pri tem jim je bil v veliko podporo tudi pokrovitelj kluba NLB d.d. s katerim sodelujejo v projektu Šport mladim. V klubu se trudijo, da mladi kakovostno preživljajo svoj prosti čas, ostajajo telesno aktivni in ustvarjajo neprecenljive medsebojne vezi.Seveda se je bilo treba za pohod na Triglav primerno pripraviti, zato so se pred odhodom na najvišjo slovensko goro skupinsko povzpeli še na Kofce, Veliki vrh, Nanos ter na preizkus plezalne opreme v Turnc. Minulo nedeljo je prišel tudi trenutek, ko so z izhodiščne točke v dolini Krme podali na Triglav. Do koče na Kredarici so porabili celo dopoldne zaradi velike skupine otrok in odraslih, poleg tega pa so morali na vrh prinesti še mizico za namizni tenis. Na poti so srečevali pohodnike, ki so z navdušenjem pozdravili »noro« idejo, da bodo na vrhu igrali namizni tenis.Po počitku na Kredarici so se z varovalno opremo odpravili po plezalni poti na vrh Triglava. Ob Aljaževem stolpu so tradicionalno krstili člane in hiteli postaviti mizico. Vreme na 2864m je bilo vetrovno, a to ni ustavilo njihovih igralcev in igralk. Vsi so želeli odigrati vsaj nekaj izmenjav na najvišjem vrhu Slovenije. Seveda so bili glavna atrakcija nedeljskega popoldneva, hkrati pa so bili prvi, ki so na Triglavu čisto zares igrali namizni tenis.V novi sezoni bo imel Kajuh Slovan spet obe ekipi v prvoligaški druščini, konec prejšnjega tedna pa so s celotnim klubom končali priprave v Rogaški Slatini.