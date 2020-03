Nacionalna akcija spodbujanja k športni vadbi doma

Nacionalna akcija, ki spodbuja k športni vadbi, poteka v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Fakulteto za športRTV Slovenija skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) in Fakulteto za šport in Polet vstopa v nacionalno akcijo spodbujanja k športni vadbi doma.Ohranjanje telesne dejavnosti in krepitev zdravja sta v trenutnih razmerah izjemno pomembna. Pridružite se nam že danes ob 18. uri in naredite 20 počepov, če je le mogoče ob odprtem oknu, na balkonu, na terasi ali morda na domačem dvorišču, seveda na varen način. Prvo vajo vam pokaže kajakaš, dobitnik srebrne olimpijske medalje. Nato pa bodo vsak dan sledile nove vaje. Na TV SLO 2 bomo predvajali kratke oddaje s prikazom pravilnega izvajanja vaj na domu.Za vaje bo skrbela Fakulteta za šport, OKS pa bo angažiral znane slovenske športnike, ki se bodo posneli med vadbo in ob tem svetovali. Otrokom se priporoča 60 minut vadbe dnevno, odraslim vsaj 150 minut na teden; glede na okoliščine pa šteje vsaka minuta.Pri gibanju v naravi upoštevajte novo uredbo, da smo lahko le sami oziroma v družbi članov lastnega gospodinjstva. V primeru srečevanja z drugimi ohranite varnostno razdaljo, če je le mogoče, več kot 5 metrov. Poleg tega ne uporabljate nobenih naprav, ki so na voljo na prostem (trenažerjev, igral …) in ne hodite na športna igrišča. Izogibajte se tudi večjim naporom in nevarnejšim dejavnostim, kjer je možnost poškodb večja (npr. gorsko kolesarstvo, gorništvo).Uspešno vadbo vam želimo in vas vabimo, da fotografije objavljate na družabnih omrežjih s ključnikoma #vadidoma in #trenirajdoma.