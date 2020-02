Nad koronavirus s pogumom, razumom in zdravim življenjem

Nujnost poznavanja lastnega zdravja

FOTO: Blaž Samec

Dihanje skozi nos čisti zrak, tehnike sproščanja zmanjšuje tesnobo

Dodatki, dovolj spanja, vzemite si čas za to, v čemer uživate

Dihanje skozi nos namesto skozi usta je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite, ko se virusi gibljejo okoli vas. FOTO: Shutterstock

Nadaljujte z vadbo, gibajte se

Priznajte strah, ne prepustite se paniki

​V Hongkongu so precej bližje žarišču izbruha virusa in so tesno povezani s Kitajsko, zato smo preverili, kaj so o trenutni situaciji zapisali v South China Morning Post. Okrepite svoj imunski sistem z vitaminoma C, D in cinkom, da zmanjšate tveganje za pojav gripe, izogibajte se preobremenjenosti, priznajte si, da vas je strah, gibajte in počuti se boste bolje, čanek začneTorej, kako ostati zdrav in se dobro počutiti, kljub vsemu; zagotovo pomaga zdravo življenje, dovolj spanja in vnosa vitaminov in preverjanje ravni stresa. Poleg tega, da nosijo tam, kjer je veliko ljudi, maske, si redno umivajo roke in uporabljajo sredstva za razkužilo rok – kaj še lahko naredimo, da ostanemo zdravi - in mirni – med sezono gripe, zlasti sredi izbruha koronavirusa.Za nasvet so South China Morning Postu povprašali zdravnike in zdravstvene delavce v Hong Kongu. Vsi so za krepitev imunskega sistema. poudarili potrebo po zdravi prehrani, vzdrževanju osebne higiene in dobrem počitku. Zapisali so njihove nasvete., splošna zdravnica, pravi, da še ni prepozno, da bi dobili cepivo proti gripi, kar je še posebej pomembno za mlade, starejše in tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Ključno je, se ljudje cepijo, ko so zdravi. Koronavirusa to sicer ne bo onemogočilo, vendar se boste v tem zimskem vrhuncu sezone uspešneje branil pred sezonskimi gripami. In tudi telesna vadba lahko pomaga ljudem zgraditi telesa, ki so močnejša in se posledično lažje borijo proti virusu.poudarja nujnost vsakoletnih rednih zdravstvenih pregledov, še posebej, če imate kronične zdravstvene težave.»Če imate sladkorno bolezen in je slabo nadzorovana ali astmo, je potem, če zbolite za gripo, večja verjetnost, da se bo stanje razvilo v pljučnico ali da bo prišlo do zapletov, okrevanje pa bo počasnejše. Zato se vsaj enkrat letno prepričajte, da je z vašim zdravjem vse v redu, » svetujeČe se slabo počutite, čim prej obiščite zdravnika. »Hiter test za gripo lahko že v 15 minutah prinese rezultat,«pravi dr. Lai. »Protivirusna zdravila proti gripi je treba vzeti v 48 urah, zato je pomembno, da se nemudoma posvetujete s svojim zdravnikom.«Če imate vročino, po obisku zdravnika počakajte vsaj 24 ur po tem, ko se vročina spusti (ne da bi uporabili zdravilo za zmanjšanje vročine), preden odidete domov. Če je bolan družinski član bolan, prilagodite spalni režim - kolikor najbolje lahko - tako, da se ne okužijo drugih družinski člani. »Optimizirajte vse, kar lahko nadzirate - umijte si roke, skrbite za svoje telo, naspite se, uživajte kakovostno hrano - in ne prepustite se stresu,« svetuje dr. Lai. Branite se z močnimi hranili.je dietetičarka in opozarja na tri najbolj pomembna hranila, ki podpirajo močan imunski sistem. To so vitamin C, cink in železo. Koristi vitamina C za povečanje imunosti so dobro znane in Poonova opozarja, naj ga ljudje jemljejo pred pojavom simptomov prehlada ali gripe.»Poskusite dobiti vitamin C v naravni obliki, razen če veste, da ga uživate dovolj iz prehranskih virov,« praviin dodaja, da so agrumi, kot so pomaranča, grenivka in kivi, pa tudi gvajava, paprika in brokoli, vsi dobri gradniki za imunost. Dietetičarka pravi, da je pomanjkanje cinka povezano s povečano dovzetnostjo za pljučnico in druge okužbe pri otrocih in starejših. Da bi dobili dovolj cinka, priporoča uživanje ostrige, perutnino, za zajtrk okrepljena žita, zrnat fižol, čičeriko in oreščke (indijske in mandljeve).Če v svoji prehrani dobivate dovolj cinka, potem verjetno dobivate tudi dovolj železa, saj sta obe sestavini prisotni v številnih običajnih živilih. »Vegetarijanci morajo poskrbeti, da jedo železo na rastlinski osnovi z vitaminom C, saj ta lahko poveča absorpcijo železa na rastlinski osnovi.« dodajaDihanje skozi nos namesto skozi usta je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite, ko se virusi gibljejo okoli vas, praviučitelj in trener dihanja. Ko zrak vstopi v telo skozi nos, se ogreje, navlaži in prečisti, preden pride do pljuč. Tudi če nosite masko še naprej dihajte skozi nos. »To je zelo pomembno za čiščenje zraka!« poudarja.Če so ljudje v strahu ali jih zelo skrbi, je njihovo telo v stresnem stanju. A dihalna tehnika znano kot »škatlasto dihanje«, kot ga izvajajo ameriški marinci Navy Seals, vam lahko pomaga ostati miren. Vdihnete skozi nos pet sekund dolgo, zadržite dih pet sekund, izdihnete skozi nos pet sekund dolgo in nato zadržite dih pet sekund - to je en krog. »Če naredite pet ali šest krogov, ko ste pod stresom, boste tako zelo zmanjšali tesnobo,« svetuje»Najbolje je, da telo oborožite z vsem potrebnim za krepitev imunskega sistema«. To pravi, nutricionist in naturopat; naturopatija (tudi naravna medicina, naravno zdravljenje) je alternativni medicinski sistem, ki temelji na človekovi lastni moči zdravljenj. Njegova tri hranila so vitamin C, vitamin D in cink. »Če jemljete le-te, bodisi zmanjšate tveganje, da bi zboleli za gripo, ali pa boste zmanjšali resnost te bolezni. V sezoni gripe priporočam jemanje dodatkov zato se prepričajte, da dobivate dovolj primernih hranil.«Priporoča tudi kombinacijo ameriškega slamnika, dopolnjenega z borovnico, ki ga najdemo v obliki kapsul ali tinkture v trgovinah z zdravo hrano.»Dobro si je pomagati tako, da ohranimo grlo dobro zaščiteno, saj je le-to prva točka okužbe, ko dihamo v zraku.« Zagotovite si, da boste imeli dovolj spanja - ključnega pomena za zdravilno pomlajevanje telesa - in zmanjšanje stresa, pravi. »Če je telo v nenehnem stresnem stanju, lahko to zavira nekatere imunske funkcije. Če torej uživate v jogi, kuhanju, umetnosti - kar koli, v čemer uživate - poskrbite, da ga boste imeli čas samo zase.«»Virusi po navadi vplivajo na šibkejše ljudi. Če ste fit in trenirani je vaše telo je močnejše in se lažje bori proti virusu,« pravi, osebni trener. Opozarja na to, da se ljudje izogibajo telovadnic zaradi strahu, da bi zboleli, če bi delili prostor z drugimi. »Stranke spodbujam, naj nadaljujejo z vadbo. V telovadnici je nujna dobra higiena - ljudi je treba spodbujati k uporabi alkoholnih brisač, čistimo telovadna orodja in si med delom s strankami vedno umivamo roke. Če ostaneš doma, si ne narediš nobene usluge,« pravi Serrano.»Čim bolj ste telesno pripravljeni, močnejši je vaš imunski sistem. Spodbujam ljudi, naj se nenehno gibljejo - in spreminjajo vadbo v telovadnici, tako da uporabljajo več mišičnih skupin, več vrst gibov, kombinirajo vaje za potiskanje, vlečenje, rotacije in jedro. Da vse zmešajo v eno vadbo.«Novice o koronavirusu so zajele svet. »Če se počutite tesnobno, si vzemite trenutek ali dva, da se sprijaznite s tem občutkom,« svetuje, vaditeljica celostnega učenja.»Soočanje s težkim občutkom bo pomagalo, da se razblini,« pravi, in dodaja, da poskus ignoriranja težave porablja energijo. »Če se soočimo s tem in težavo začutimo, nam to pomaga spoznati, da strah v resnici ni tako težko breme, ampak je zgolj in samo občutek.«Po tem ste bolj čustveno stabilni in lahko bolj jasno vidite situacijo. »Včasih anksioznost vodi v paniko, saj najprej začutimo strah, nato pa ga ne želimo občutiti in poskusimo pobegniti od njega,« pravi. »Postanemo panični, ker ne glede na to, kaj storimo, da se umaknemo strahu, je ta še vedno tam, in potem pa smo še bolj panični. To je lahko začaran krog, še posebej, če zaradi strahu začnete verjeti v katastrofo.«