Nadležna bolečina v vratu

Akutna bolečina, je vsaka bolečina, ki traja manj kot tri mesece, kronična bolečina pa več kot tri mesece. Kronična bolečina ni nujno stalna, akutna pa lahko traja tudi dlje od treh mesecev, a če govorimo o bolečinah, ki se nenadno pojavijo, potem gre za akutno obolenje, ki ga v vratu najpogosteje povzročijo poškodbe mišic, te pa lahko poskrbijo za hudo bolečino.

Akutne bolečine v vratu se lahko zdravijo zelo preprosto in konservativno. Lahko uporabljate vrečke z ledom ali hladne obkladke, ki jih pritisnete ob boleči del vratu. Lahko uporabljate tudi toploto, z raznimi fizioterapevtskimi mazili, ki so dostopni v lekarni, omogočate vratu večjo gibljivost, kot s hlajenjem z ledom.

Protivnetna mazila obenem tudi dokaj hitro zmanjšajo bolečino. Masaža je prav tako izjemno dobrodošla, saj je razlog za bolečino v vratu pogosto otrdelost in mišični vozlički, ki se jih lahko s pravilno tehniko masaže tudi znebimo.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Če se bolečina v vratu nadaljuje tudi po zgoraj opisanem zdravljenju, se napotite k zdravniku. Opozorilni znaki so: bolečina, ki postopoma postaja hujša in se ne zmanjša ob konservativnih metodah zdravljenja.

Bolečina, ki se iz vratu razširi tudi na druge dele telesa, kot so rame in roke in povzroča slabost, mravljince ali otopelost mišic. To so resni indikatorji, ki lahko pomenijo, da imate v vratu ali hrbtenjači poškodovane živce. Slabotnost mišic se v daljšem časovnem obdobju lahko razvije tudi v mišično atrofijo, oziroma predstavlja prvi simptom.

Obstajajo tudi drugi, prav tako konservativni načini zdravljenja hujših bolečih. Če ob obisku specialista ugotovite, da bolečine ne predstavljajo resnejših težav s hrbtenjačo, se lahko odločite tudi za kiropraktični poseg ali za osteopatstsko manipulacijo. V obeh primerih gre za ustaljen in konservativen način zdravljenja, s terapijami pa lahko povečate gibljivost bolečega vratu, omilite bolečino in sprostite mišice.

Fizioterapija je zelo pomembna veja rehabilitacije po hujših poškodbah, v primeru vratu in hrbta pa pomeni, da postopoma razgibavate boleče mišice, še več razgibavate celo telo in obenem dobite napotke kaj lahko početi in kako postopati v primeru nadaljevanja bolečin. S primerno držo, ki jo zelo pogosto povezujemo z akutno bolečino v vratu, lahko preprečite vse nevšečnosti in se izognete bolečinam v vratu, oziroma jih ob pojavu hitreje odpravite.