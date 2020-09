Nagrada v kategoriji najbolj kalorična sladica

Rižota s škampi in kolesom Pripravite si še:

FOTO: Tanja Drinovec



Tokrat pa spet romamo izven naših športnih okvirjev. Ali pa tudi ne. Skoraj bi lahko rekli, da se z današnjim receptom potegujemo za nagrado v kategoriji najbolj kalorična sladica. No, nekaj bi jih sigurno še našli, brownie, ki ga bomo delali danes pa zagotovo sega v vrh sladkosti in krepkosti. Pri naši hiši je trenutni recept zmagovalni v kategoriji slastnih rjavčkov. Eden od sinov je postal ekspert za preizkušanje in pripravo brownieja in današnji recept se trenutno nahaja na prvem mestu lestvice.Zato bomo današnji posladek namenili in posvetili hudo trpečim športnikom z velikimi in težkimi izzivi. Če obstaja še kak kolesar, ki se odpravlja na vse bolj popularni »everesting« ali pa morda ravno prihajajoči blejski triatlon, bo naš rjavček kot nalašč zanj. Vnesene kalorije, sploh zaužite dan pred podvigom bo naslednjega dne s pridom izkoristil.Ta zelo priljubljena sladica za čokoholike ime svoje korenine v Ameriki. Nastala je že v precej oddaljenem 19. stoletju.O čokoladi, kot glavni zvezdi te tako priljubljene in po vsem svetu razširjene dobrote pa tudi vemo veliko dobrega in ne samo škodljivega.Če se ji tudi vi radi vdajate, vam svetujem, da posegate po boljših in zares kvalitetnih vrstah čokolad z velikim deležem kakavovega masla, ki vsebuje tudi veliko mineralov, antioksidantov in drugih dragocenih hranil, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje in dobro počutje, kot ste zagotovo že opazili in začutili. Torej, če »grešite« to storite čim bolj kvalitetno.1, 75 skodelice sladkorja250 g masla2 žlički instant kaveVanilja4 jajca, 2 rumenjaka1 skodelica grenkega kakava1,5 skodelice olja(lahko kokosovega)1 žlička pecilnega praškaDober ščep soli170 g čokoladnih koščkov1, 5 skodelice mokeMaslo stopimo in kuhamo toliko časa, da porjavi in dobi lešnikovo aromo. V posodi zmešamo sladkor, stopljeno maslo, jajca, rumenjak, vaniljo in kavo. To dobro premešamo, nato dodamo kakav in olje. Zopet premešamo. V drugi posodi zmešamo moko, sol in pecilni prašek. V mokro zmes dodamo drobne koščke čokolade, nato zmesi primešamo vse suhe sestavine.Zmes vlijemo na s peki papirjem obložen pekač. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 20 minut. Zelo pazimo, da browniejev ne prepečemo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.