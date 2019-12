FOTO:Nagrajeno orodje za telovadbo doma

Foto: Arhiv proizvajalca

Foto: Arhiv proizvajalca

Foto: Arhiv proizvajalca

Na prvi pogled tako nedolžna stvarca. Še na drugi pogled ne vemo komu ali čemu je sploh namenjena.In potem, če se že, če vas sploh uspejo spraviti nanjo se začnejo muke. Pravzaprav bi morali že v uvodu napisati, da boste na njej vadili na lastno odgovornost, saj vemo, povsod moramo vaditi na lastno odgovornost, kajne?je torej namenjen za »mučenje« samega sebe . Brez uteži, mučili se boste samo za lastno težo, kar pomeni,da boste edini krivec. Proizvajalec poudarja, da je to naprava za najbolj učinkovit trening s svojo lastno težo, za pretvorbo maščobe v mišično maso in izboljšanje koordinacije. Slednje še kako verjamemo, ker je potrebno biti hudičevo spreten in močan, da ti uspe vsaj ena vaja.S samo tremi vadbenimi pozicijami lahko naredite več kot z dvajsetimi različnimi klasičnimi vajami. Pika na i pa je novica, da je ta sodobna mučilnica bila pred kratkim nagrajena snagrado za fitnes inovacijo leta! Mi smo si jo izposodili za zelo kratek čas v Intersportu.