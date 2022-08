Najbolj frajerska prikolica za športne rekreativce

Želja po preživljanju kakovostnega časa v naravi z najbližjimi. Naj si bo to družina, prijatelji ali pa isto misleči facebook znanci, ki so nas za »frende« potrdili čez turobne zimske mesece, se začnejo mrzlične priprave na obisk bližnjega grička, jezera ...

Mogoče je v igri tudi nekajdnevno kampiranje v neokrnjeni naravi. Takrat nas je velika večina deležna enega zoprnega vprašanja, na katerega je res težko odgovoriti z ustreznim odgovorom:

»Ati, zakaj ne moremo vzeti s seboj še kajaka? Kolesa smo vzeli, to je super, ampak v bližini je jezero, pa igrišče za odbojko na mivki, pa badminton bi tudi lahko igrali ...«

Ob pogledu na že tako prenatrpan mali avtomobil, pri katerem smo imeli težave z zapiranjem pokrova prtljažnega dela, smo morali do sedaj vedno ponuditi en in isti odgovor: »Ni prostora za vse.«

Z enakimi težavami sta se ukvarjala dva outdoor freaka iz kje drugje kot iz dežele kavbojcev in indijancev, gospoda Tom Dempsey in Tom Reeder, lastnika in ustanovitelja podjetja Sylvansport. Po nekaj letih razmišljanja in po nekaj ponesrečenih poskusih sta prišla do genialnega izdelka - GO prikolice.

Ta je dovolj lahka, da jo lahko (po navedbah proizvajalca) vleče tudi motor ali štirikolesnik, omogoča prevoz štirih kajakov ali petih koles, ob dvignjeni platormi pa lahko iz prikolice naredimo »kokošnjak«, v katerem najdejo zavetišče štirje spanca ali počitka potrebni raziskovalci narave. Super stvar za lastnike majnih vozil.

GO prikolica ni samo imeniten privlačen podaljšek prtljažnega prostora, v katerega, roko na srce, lahko spravimo ogromne količine tudi nepotrebne krame, ampak lahko brez težav omogoči tudi večdnevno bivanje ob dodatnem nakupu sončnih celic, solarnega tuša ... Prava garsonjera za uživače pod soncem. Zato ni presenetljivo, da so GO prikolico v reviji National Geographic Adventure razlasili za »Coolest. Camper. Ever«.

Podjetje Sylvansport ima na srečo zastopnike tudi v Evropi, kjer prikolice izdelujejo po evropskih standardih. Več informacij o tem malem čudežu si lahko pogledate na uradni strani proizvajalca.

Na žalost so cene teh mini draguljev pri nas dosti višje kot na drugi strani luže, ampak svoboda tudi nekaj stane! Pa ne pozabite na sprej proti klopom.

Na tej povezavi si lahko ogledate še predstavitveni videoposnetek.