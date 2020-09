FOTO:Najbolj navadna lazanja

Ribji brodet ali Tour naj se začne Pripravite si še:

Potrebujemo (za pekač cca 25 x 40):

Priprava:

Tokrat se z našim Poletovim receptom zopet ustavljamo v sosednji gurmanski Italij, kjer živijo ljudje, ki smo jim včasih (nekateri še dandanes) ne ravno ljubkovalno, temveč prislovično dodajali nadimek »makaronarji«.Vsi bolj ali manj veste o čem govorim. V mojih očeh ta nadimek nikakor ni žaljivega pomena. Italijani so si to ime upravičeno prislužili kot kralji izdelovanja testenin.Takšnih in drugačnih, oblik in okusov, kombinacij na tisoč in en način. Skratka, resnično menim, da so izdelavo tega priljubljenega živila izpopolnili do potankosti in ga tudi razširili po celem svetu.Pri naši in kakor vem še pri marsikateri hiši testenin ni nikdar dovolj. Če pa govorimo o kolesarjih in tudi drugih športnikih pa je verjetno stanje precej podobno ali še bolj drastično. Testenine so kot hidratno živilo v osnovi, ki se lahko kombinira z zares vsemi mogočimi drugimi živili izjemno priročna in vse uporabna jed.Mi bomo danes izdelali klasično lazanjo z mesom. Pri le tej(kot pri vsakih testeninah) velja uporabiti svojo domišljijo in ustvarjalnost, nekaj pravil pri njej pa le velja. Lazanja je torej v osnovi narejena iz ploščatih testeni (pravokotnih plošč). Te pa kombiniramo z mesno paradižnikovo omako in plastjo sira. Testenine običajno polivamo z bešamel omako, lahko pa namesto tega uporabite smetano in sir (rikota ali kak drug sir). Seveda je tudi uporaba zelišč skorajda obvezna.Lazanja je zelo priročna in posrečen jed tudi iz tega vidika, da nas lahko ne pečena počaka, ko se utrujeni vrnemo z napornega treninga. Med tem, ko se bomo opravili malo »strečinga«, se stuširali in ohladilii pa bo že pečena.Olje, maslo1l mleka1,5 dl sladke smetaneMuškatCca 100 g moke0,5 kg mletega mešanega mesa po želji1 čebula1 por2 stroka česnaPol bučke1 korenjeKošček gomoljne zeleneŠop peteršilja1 dl rdečega vinaPol rdeče paprikeŠčepec mlete paprikeCca 600 ml paradižnikove mezgeSesekljan olupljen paradižnikZelišča: bazilika, timijan, origano..Paket testenin za lazanjeSir mocarela (ali poljubni sir)Sol, poperNajprej se lotimo bešamel omake. Na vročem maslu prepražimo moko in zalijemo z mlekom in smetano. Posolimo in začinimo z muškatnim oreščkom in kuhamo nekaj časa, da se vse malo zgosti.Na olju prepražimo očiščeno sesekljano zelenjavo: por, čebulo, česen, papriko. Nato dodamo meso in nadaljujemo s praženjem. Dodajamo nastrgano korenje, zeleno in bučke. Pražimo še kar nekaj časa. Zalijemo z vinom in paradižnikom, dodamo sesekljan paradižnik, zelišča in mezgo. Začinimo s soljo, papriko in poprom po okusu in še nekaj časa kuhamo. Odstavimo.Lotimo se sestavljanja lazanje. Pekač polijemo z bešamelom in nanj zložimo testenine. Te prelijemo z mesno omako in zopet polijemo z bešamelom. To lahko posujemo s sirom po želji. Zopet sledi mesni del in testenine. Tako nadaljujemo dokler nam ne zmanjka sestavin. Zadnji vrhnji del testenin polijemo z bešamelom in potresemo s sirom.Vse skupaj pečemo v pečici pri temperaturi 180 stopinj približno pol ure.