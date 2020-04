FOTO:Najboljša trail čvrsta nizka in višja obutev

Salomon X Ultra 3

Danes pri salomonu izdelujejo čevlje za trail teke, pohodništvo, plezanje in tekmovanje v avanturah. FOTO: Arhiv proizvajalca

Merrell Moab 2 Ventilator

V Sloveniji ima Merrell tudi izjemno sposobnega zastopnika in čevlji so pri nas že dolgo poznani in tudi zelo priznani. FOTO: Arhiv proizvajalca

North Face Ultra 110 GTX

Modeli Ultra 110 ima na podplatu zelo zanimiv vzorec, ki omogoča odličen oprijem na različnih terenih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Najboljša trail višja obutev

Merrell Moab 2 Mid Ventilator

Podplat, ki mu lahko zaupate. FOTO: Arhiv proizvajalca

Salomon Quest 4D 3 GTX

Čevlji, ki trajajo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Lowa Renegade GTX Mid

Visoki pohodni čevlji za boljšo stabilnost koraka. FOTO: Arhiv proizvajalca

Pri CleverHikerju so med najboljše nizke modele uvrstili Salomon X Ultra, Merrell Moab 2 Ventilator in North Face Ultra 110 GTX. Med višje modele pa so uvrstili Merrell Moab 2 Mid Ventilator, Salomon Quest 4D 3 GTX in Lowa Renegade GTX Mid.Nekatere modele pri nas dobro poznamo, zagotovo salomonovega in merrellovega, manj morda obutev North Face. Povzeli smo mnenja ameriških preskuševalcev, dodali nekaj svojega znanja in pa – morda utegne biti za koga tudi to zanimivo – nekaj podatkov o izdelovalcih obutve.Najprej nekaj splošnih besed najboljši trail čvrsti nizki obutvi. Za tiste, ki se na potovanjih in potepanjih z nahrbtniki ne želijo obremenjevati s težo pohodniških čevljev, saj hitrost ni njihovo vodilo, se zdi, da je bolj robusten pohodniški čevelj do gležnjev dobra odločitev.Na splošno imajo pohodniški čevlji tršo in trajnejšo konstrukcijo kot trail tekaška obutev. Z manj sofisticirano prepleteno mrežo v zgornjem delu in pogosto v kombinaciji z usnjem običajno tudi trajajo dlje. Ker so njihovi podplati manj odzivni, boste skoraj vedno zaznali, da je podplat bolj tog. To je lahko zelo dobra lastnost, če ne želite čutiti kamenja pod nogami - vendar to lahko prinese nekaj manj udobja in morda, če imate smolo in napačne nogavice, več otiščancev.Seveda je vse odvisno od modela, ki ga izberete, a mnogi pohodniški čevlji so izdelani tako, da so bolj odporni na vodo. Seveda pa to lahko pomeni tudi, da se na večdnevnih potovanjih, če so veliko izpostavljeni vodi ali dežju, sušijo dlje. V nadaljevanju predstavljamo tri najljubše pohodniške čevlje ameriških testerjev, ki se skušajo pohvaliti z uravnoteženimi lastnostmi, ki so najpomembnejše: težo, udobjem in funkcionalnostjo.Na voljo je za moške in ženske. To je močan, za avanturo pripravljen čevelj z udobnim prileganjem, odličnim oprijemom in večjo trpežnostjo kot je to na voljo pri konkurentih.Ultra 3 je opremljen s sistemom hitrega zavezovanja - ljudje ga imajo radi ali ga sovražijo. Ugotovili smo, da potrebujejo ti čevlji malo več časa, da se jih navadimo. Tudi sprednji del pri prstih je ožji, tako da bi tisti, ki potrebujejo širši sprednji del, morda želeli poiskati svoj idealne čevelj drugje. Salomon ponuja ta čevelj kot vodoodpornem gore-tex model. Čeprav je težji od onega, kar po navadi nosimo na poti, je tisto, kar dobite pri Salomonu X Ultra 3 to, da je to močna, trpežna in dobro narejena pohodniška obutev. Če želite več podpore za gležnje, vam pri Salomonu ponujajo ta čevelj v modelu srednje višine.Salomon je francosko podjetje za proizvodnjo športne opreme, ki deluje po vsem svetu. Podjetje sta leta 1947 ustanovila, njegova žena, in tudi sin. Sprva so izdelovali liste za žage, nato robnike in vezi za smuči. Po letu 1979 se je začelo novo poglavje, predstavili so smučarski čevelj z vstopom od zadaj, desetletje kasneje so začeli izdelovati smuči.Leta 2005 je Adidas-Salomon objavil, da je sklenil prodati skupino Salomon finski korporaciji Amer Sport. Danes pri salomonu izdelujejo čevlje za trail teke, pohodništvo, plezanje in tekmovanje v avanturah. Vsekakor je na področju športov na prostem Salomon v samem vrhu, vključno s čevlji. V Sloveniji ima dobrega zastopnika in nam zato potrošnikom ničesar ne manjka.Če niste čisti odvisnež od najbolj bleščečega v pohodništvu in če želite vzdržljive pohodniške čevlje, potem vam priporočamo, da preverite Merrell Moab 2 Vent Low (moške in ženske). Merrell s tem čevljem ponuja resnično udobje. Dobro se prilega nogam, že takoj, ko ga vzamete iz škatle, je občutek pod podplatom in jezikom opisan kot prijeten. Kombinacija semiš usnja in mreže omogoča, da vaše stopalo precej dobro diha, vendar ta model premore vzdržljivost, trajnost in ponuja nogi dobro zaščito.Moab 2 ima Vibram podplat, ki nudi dober oprijem, čeprav smo zaslutili, da so nekateri preskuševalci želeli nekaj zahtevnejšo obutev kot je ta Moab. Z še nekaj dodatne teže Merrell ponuja tudi ta čevelj v nepremočljivi izvedbi.Merrell je bil ustanovljen leta 1981, ko sta se zaposlena pri smučarski družbi Rossignol,inpodala na pot izdelovalca pohodniških čevljev po meri, ki so se prodajali za 500 dolarjev za par. Matis je kmalu začel oblikovati cenovno ugodnejše visoko zmogljive čevlje. Takrat so bili pripravljeni so bili načrti za proizvodnjo nove linije v tovarnah v Italiji, ki je bila vodilni izvoznik obutve na svetovni trg. Leta 1987 je bilo podjetje prodano podjetju Karhu, izdelavo so preselili v Azijo.Podjetje je svetovno znano in zelo uspešno, od leta 1997 je v popolni lasti Wolverine World Wide, svetovnega obutvenega velikana. Takrat so začeli s trail tekaškimi copati, ki sprva niso bili zelo uspešni, kasneje pa so iz njih razvili hibrid, ki je združeval agresiven trail tekaški podplat in nežnejši zgornji del. To je bil zadetek v polno.V Sloveniji ima Merrell tudi izjemno sposobnega zastopnika in čevlji so pri nas že dolgo poznani in tudi zelo priznani. Nekako se zdi, da se ljudje pri že delijo na »salomonovce« in »merrellovce«; ne glede na to, da ima prvi veliko večji tržni delež.Obutev za pohodništvo North Face Ultra 110 GTX (moška in ženska varianta) ponuja udobje, ki vas čaka pripravljeno že v škatli, le nadeti je treba čevlje. Obloženi so z nepremočljivim in dihajočim Gore-Tex materialom in to je dobra izbira za mokre in blatne dnevne pohode. Kombinacija usnja in močne mrežice na zgornji strani čevlja omogoča, da je ta čevelj bolj trpežen kot doslej našteti. Modeli Ultra 110 ima na podplatu zelo zanimiv vzorec, ki omogoča odličen oprijem na različnih terenih. Podplati teh čevljev so tudi trdnejši od nekaterih drugih.Ponujajo veliko zaščite, vendar lahko traja nekaj dlje, da se jih navadite. Še en priljubljen pohodniški čevelj iz North Facea, ki ima podobno težo in funkcionalnost, je pohodni čevelj Hedgehog Fastpack GTX.The North Face je legendarna ameriška znamka, začelo se je leta 1966 v Kaliforniji, predvsem kot podjetje, ki se je posvečalo plezanju. Leta 2000 so jih kupili mogočniki iz VF Corporation. The North Face je pojem in celo kult med tistimi, ki prisegajo na tehnična oblačila za smučanje, plezanje, in športna početja na prostem.Nekatere modele pri nas dobro poznamo, zagotovo salomonovega in merrellovega, manj lowo, vsaj nestrokovnjaki; sicer je to zelo ugledna znamka. Povzeli smo mnenja ameriških preskuševalcev, dodali nekaj svojega znanja in pa – morda utegne biti za koga tudi to zanimivo – nekaj podatkov o izdelovalcih obutve.Čeprav so se v zadnjih nekaj letih številni popotniki preusmerili na lažje ali hitrejše pohodniške čevlje, je še vedno močna podskupina nahrbtnega sveta, ki si želi trajnosti, pa močne zaščite in podpore čevljev, predvsem na zahtevnejših podlagah. Ali v nepredvidljivih okoliščinah.Čeprav le redko, pa nekatere situacije upravičujejo uporabo težjih pohodniških čevljev. Takšno obutev uporabljamo v zimskih razmerah, ko je prisoten sneg in ko so temperature nizke. Lahko jih uporabljamo tudi na zelo spolzkem ali nestabilnem terenu, kot je skalnata obala Istre ali jadranskih otokov.Še vedno je seveda zelo pomembno paziti na težo pohodniških čevljev. Naj ne bodo pretežki, sploh če ste nežnejše konstitucije. Ne pozabite, če kupujete nepremočljive škornje, prepričati se, kakšna je resnična nepremočljivost, saj so mnogi uporabniki razočarani nad svojo uspešnostjo na večdnevnih potovanjih z nahrbtnikom – ker se obutev preveč zmoči in namoči in povzroči kup težav.Tudi težji pohodniški čevlji so z leti postali precej lažji, zato, če želite preizkušene in »resnične čevlje«, potem vam ameriški testerji predlagajo nekaj primernih modelov.Srednji visok Moab 2 Ventilator (za moške in ženske) je eden najbolj priljubljenih pohodniških čevljev in to z dobrim razlogom. So relativno lahki za pohodniške čevlje, cenovno ugodni in trajni. Kot mnogi Merrellovi izdelki so udobni takoj ko jih vzamemo iz škatle. Narejeni so s kombinacijo usnja iz semiša in zračnega, mrežastega zgornjega dela, čevlji bodo trajali več let, ne da bi se trgali. Na voljo je tudi tudi Moab 2 Mid v vodotesni izvedbi, vendar še vedno raje priporočamo povečano zračnost, kot jo ponuja ta Ventilator. Če na splošno potrebujete prostornejši prednji del pa, Merrell ponuja čevlje Moab 2 v široki izvedbi.Merrell je bil ustanovljen leta 1981, ko sta se zaposlena pri smučarski družbi Rossignol,in, podala na pot izdelovalca pohodniških čevljev po meri, ki so se prodajali za 500 dolarjev za par. Matis je kmalu začel oblikovati cenovno ugodnejše visoko zmogljive čevlje. Takrat so bili pripravljeni so bili načrti za proizvodnjo nove linije v tovarnah v Italiji, ki je bila vodilni izvoznik obutve na svetovni trg. Leta 1987 je bilo podjetje prodano podjetju Karhu, izdelavo so preselili v Azijo.Podjetje je svetovno znano in zelo uspešno, od leta 1997 je v popolni lasti Wolverine World Wide, svetovnega obutvenega velikana. Takrat so začeli s trail tekaškimi copati, ki sprva niso bili zelo uspešni, kasneje pa so iz njih razvili hibrid, ki je združeval agresiven trail tekaški podplat in nežnejši zgornji del. To je bil zadetek v polno.V Sloveniji ima Merrell tudi izjemno sposobnega zastopnika in čevlji so pri nas že dolgo poznani in tudi zelo priznani. Nekako se zdi, da se ljudje pri že delijo na »salomonovce« in »merrellovce«; ne glede na to, da ima prvi veliko večji tržni delež.Salomon Quest 4D 3 GTX (moški in ženski) je razkošen, visok pohodniški čevlji s podvozjem tekaškega čevlja, zaradi česar je tako stabilen kot udoben. Težko bi za obutev, ki se je približala trem kilogramom in morda še čez rekli, da je lahka. Tega modela tudi ne bi vzeli lažji izlet v suhem z nahrbtnikom - ampak za pohodniške čevlje, ki jih lahko popeljete na zimski izlet ali izven poti čez tehnični teren, so Quest 4D 3 GTX odlična možnost.V novi verziji tega priljubljenega čevlja so naredili vzorec n podplatu še bolj agresiven, ima izjemen oprijem. Gore-tex podloga bo pripomogla, da bodo vaše noge suhe v mokrih ali blatnih pogojih, vendar bo, kot vsa hidroizolacija, tudi ta sčasoma razpadla in bo tudi pri tem čevlju trajalo dlje časa, da se posuši, ko je moker. Če iščete izgubiti nekaj teže in ne potrebujete visoke podpore za gležnje, Salomon ponuja tudi srednje visoke Salmon Quest 4D 3 Mid GTX.Salomon je francosko podjetje za proizvodnjo športne opreme, ki deluje po vsem svetu. Podjetje sta leta 1947 ustanovila François Salomon, njegova žena, in tudi sin Georges. Sprva so izdelovali liste za žage, nato robnike in vezi za smuči. Po letu 1979 se je začelo novo poglavje, predstavili so smučarski čevelj z vstopom od zadaj, desetletje kasneje so začeli izdelovati smuči.Leta 2005 je Adidas-Salomon objavil, da je sklenil prodati skupino Salomon finski korporaciji Amer Sport. Danes pri Salomonu izdelujejo čevlje za trail teke, pohodništvo, plezanje in tekmovanje v avanturah. Vsekakor je na področju športov na prostem Salomon v samem vrhu, vključno s čevlji. V Sloveniji ima dobrega zastopnika in nam zato potrošnikom ničesar ne manjka.Lowa Renegade GTX Mid (moške in ženske) je zelo priljubljen resen čevelj, ki ponuja veliko stabilnost in zaščito za predstavnika srednje visokih gojzarjev. Za to raven podpore zgornji ovratnik okoli gležnja še vedno ponuja veliko udobja. Gore-tex plast poskrbi, da so naše noge suhe na dnevnih pohodih, če pa dlje časa bredemo skozi vodo, namočeno usnje postane težje, kot bi si želeli. Tako kot večina pohodniških čevljev, bi jih vzeli na deževne dnevne pohode z zmernimi obremenitvami, vendar bi morda tega modela ne vzeli na večdnevna potovanja z nahrbtnikom, zlasti če želite potovati hitreje. Lowa ponuja Renegade GTX Mid v običajnih, ozkih in širokih izvedbah, zaradi česar so zelo prilagodljivi.Lowa Sportschuhe GmbH je nemški proizvajalec pohodniških, smučarskih in pohodniških čevljev, ki se prodajajo pod blagovno znamko Lowa. Od svoje ustanovitve leta 1923 je sedež v Jetzendorfu na Zgornjem Bavarskem. Podjetje je povezano z italijansko skupino Tecnica, ki je večinski lastnik. Raziskave in razvoj podjetja se nahajajo v Jetzendorfu, proizvodnja poteka predvsem v Jetzendorfu (gorski in treking čevlji), na Slovaškem (pohodniški čevlji) in do leta 2010 v italijanski Giaveri (smučarski čevlji)., sin čevljarja Johanna Wagnerja iz Jetzendorfa je leta 1923 ustanovil družbo Lowa (Lorenz Wagner), ko je prevzel posel svojih staršev, njegova dva bratainsta začela s svojim poslom z blagovno znamko Hanwag v Vierkirchenu in blagovno znamko Hochland v Weichsu. Po smrti Lorenza Wagnerja je leta 1953 prevzel nekdanji vajenec (zdaj pa tudi zet ustanovitelja), ki je skupaj s svojo ženov sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja skupaj z Lowo ustvaril uspešnega proizvajalca smučarskih čevljev (Lowa Air).