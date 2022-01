Najboljši kolesarski števci

Izbirali smo med zmogljivejšimi števci, ne osnovnimi. Zato so cene nekoliko višje. Vemo, pa da osnovni števci stanejo med 20- in 60-evri, vendar mi potrebujemo boljše, več informacij, tudi GPS navigacijo in merilec srčnega utripa.

Sodim v generacijo, ki je z največjim navdušenjem pričakala te čudovite urice na balanci. Še starejši se spomnite tistih na polžasto pletenico s kazalcem pod steklom, kajne? Tudi so sodili med imenitne, vendar, ko so se sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja pojavili digitalni, je bil to začetek povsem drugačne kolesarske tehnologije.

Danes na trgu prevladuje nekaj blagovnih znamk. Polar, Garmin, Wahoo, Sigma, imajo primat.

Najdaljši spomin seže h Gregu Lemondu, ki je prvi, tako kot plastična športna sončna očala, na kolesu imel števec za hitrost, kilometre, skupne kilometre, uro, štoparico ... in nič več. Pred tem smo videvali neke ogromne računalnike, ki so zavzeli pol krmila ali pa samo števce kilometrov, ki so jih nekateri kolesarji imeli pripete na vilicah kolesa. Ampak Avocet je šel na minimalizem, na točno to, kar smo si takrat najbolj želeli. Da, še vedno si moral imeti speljano žico do magneta. In potem še manjši, ampak debelejši, rekli smo mu legica, ker je spominjal ne Lego kocko, Ciclomaster! V več barvah in cenejši od Avoceta. Kaj je bilo lepšega, kot da si imel enako barvo traka na balanci, sedeža in števca? Nič!

Avocet je začel z revolucijo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Dogodek iz preteklosti

Dirka je sodila med najpomembnejše v sezoni. Po klancu navzgor smo se vzpenjali na vso moč, tudi tisti, ki niso bili klančarji, so silili v ospredje, zato, ker smo vsi vedeli, da je na drugi strani zelo zahteven, strm, zahrbten spust. To je tisti spust, na katerem si lahko pridelaš večji zaostanek kot na vzponu. Gorski cilj sem preživel med deseterico, ki je v raztegnjeni skupinici hitela na rob ceste po časopisni papir, ki so ga delili organizatorji, da smo si ga zabasali pod majico in tako vsaj malo omilili prepih. Odlično mi je šlo, prehiteval sem vse po vrsti in nekje na sredini spusta ostal sam v ospredju. Motorist spremljevalec, varnostnik, sodnik, je komaj sledil moji hitrosti. Vse je kazalo, da bom v dolini prvi. Če si prvi v dolini in je samo še dva kilometra po ravnem do cilja, obstaja velika možnost, da boš dvignil roki v znak zmage.

Ciclomaster je bil prvi konkurent Avocetu. FOTO: Arhiv proizvajalca

Ampak, hudič je če je človek športnik bolj pri revnih doma. Na eni izmed zadnjih serpentin sem zapeljal na oljni madež, spodrsnilo mi je sprednje kolo in v trenutku sem se že pobiral iz grabna. Bil sem že na naslednji serpentini, ne da bi sploh ošvrknil kolena in komolce, da bi ugotovil, koliko kože manjka, sem opazil, da na balanci ni števca. Zavrl sem, motorist sodnik bi me kmalu na svoji balanci odpeljal proti cilju. Nad njegovo čelado je utripal velik vprašaj.

Obrnil sem in po grabnu iskal svoj Avocet števec. Našel sem ga nepoškodovanega. Če se prav spomnim, sem ga poljubil in nataknil nazaj na nastavek na balanci ravno, ko je mimo mene zdrvela peterka zasledovalcev. V cilj sem prišel šesti. Nekaj let kasneje je enako naredil olimpijski prvak Aleksander Vinokurov na veliko bolj pomembni dirki. Na razglasitvi je prvih deset dobilo nagrade. Prvi je dobil Avocet števec. Jaz sem dobil kolut nizozemskega maasdamerja.

Analogni števec, še pomnite tovariši? FOTO: Arhiv proizvajalca

Polar M460 HR

Polar je stalnica na balancah. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nekaj odlik: Od svojega predhodnika M450 se razlikuje v izboljšani zasnovi gumba, ki omogoča bolj enostavno uporabo. Smart notifications omogoča pridobivanje obvestil z vašega pametnega telefona, tako boste sedaj pridobivali obvestila o prispelih SMS sporočilih, klicih in številnih drugih stvareh. Zahvaljujoč posodobljenemu inklinomeru, ki za delovanje uporablja GPS in barometer, boste podatek o naklonu terena pridobili brez uporabe senzorja hitrosti. Strava Live Segment naredi vaše vožnje bolj razburljive. Pridobivajte podatke o prihajajočih delih poti, spremljajte trenuten napredek na določenem odseku ter na koncu preglejte svoje rezultate po opravljenem odseku poti. Napredno beleženje podatkov za portal Training Peaks, kjer lahko sedaj spremljate številne delavnike vašega treninga ter rezultate še izboljšate. Cena: 200 evrov.

WAHOO Elemnt BOLT V2

Wahoo postaja boljši in boljši. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nekaj odlik: S pomočjo pametnega telefona lahko kolesarski računalnik nastavite po vaših željah. Smart Navigation – omogoča načrtovanje poti, po kateri vas bo vodil kolesarski računalnik, lokacijo pa si lahko izberete direktno na računalniku. Quicklook LEDs – s pomočjo LED lučk vas bo računalnik vseskozi opozarjal glede na izbrane parametre. Barvni, 2.2'' pregleden zaslon. Prikazovalnik obvestil o klicih in sporočilih. Strava live segmenti. Live Tracking – s pomočjo funkcije Live Tracking lahko v realnem času sledite drugim uporabnikom. Cena: 288 evrov

Sigma BC 23.16 STS Set

Sigma je med cenovno najbolj ugodnimi. FOTO: Arhiv proizvajalca

BC 23.16 je kolesarski števec, ki nudi največ v Sigmini ponudbi klasičnih kolesarskih števcev. Namenjen je resnim rekreativcem ali tekmovalcem. Vsebuje prav vse funkcije priznanega proizvajalca kot so vse klasične funkcije števca, kot tudi merjenje višine in vzponov, kadence in srčnega utripa preko priloženih senzorjev kadence, hitrosti in srčnega utripa. Razpolaga s kar 500 h spomina, kar pomeni, da ga boste lahko uporabljali dlje in tako lažje spremljali vaš napredek, ne glede na to koliko boste kolesarili. Preko Sigminega vmesnika Data center lahko posnamete svojo vožnjo in kasneje tekmujete z navideznim tekmecem. Cena: 116 evrov

Cateye Padrone smart plus

Zanesljiv in poceni. FOTO: Arhiv proizvajalca

Ima vse kar nujno rabimo za dober trening. Tudi osnovno navigacijo in kar nam je najbolj všeč, zelo je zdržljiv s Shimano Di2 komponentami. Cena: 100 evrov.

Garmin Edge 130 Plus bundle in Edge 530 Performance bundle

Garmin edge 530. Izbira tekmovalcev. FOTO: Arhiv proizvajalca

Garmin 130, majhen iz zelo zmogljiv. FOTO: Arhiv proizvajalca

To sta trenutno najbolj prodajana števca v kolesarskem svetu. Zelo sta priljubljena tudi med tekmovalci. Obstajata še dva dražja garminova modela, vendar sta bolj prodajana med rekreativci kot pa tekmovalci. Zakaj? Ker tekmovalec ne rabi toliko informacij kot rekreativec, pa še veliko večja sta, sploh model 1030.

Trpežna kolesarska računalnika s sprejemnikom GPS, ki imata vse kar kolesar potrebuje in še več. Celo med gorskimi kolesarji sta zelo priljubljena. Vemo, da gorski kolesarji potrebujejo najbolj zmogljive GPS naprave, ampak nad tema so navdušeni. S funkcijo MTB dinamike lahko sešteješ skoke, meriš razdaljo skokov in čas v zraku. S funkcijo ClimbPro Edge 130 Plus celo pomaga pri odmerjanju napora, ki ga vložiš v posamezen vzpon na hriboviti vožnji, do boš vzdržal vse vzpone. No? Cena: 130 komplet 240 evrov, 530 komplet 320 evrov.

Omata

Omata za ljubitelje drugačne kolesarske opreme. FOTO: Arhiv proizvajalca

Je trenutno najbolj popularen med kolesarji, ki hočejo izstopati tudi zaradi števca. Omata je na prvi pogled klasičen števec, analogni, tak s kazalcem, na drugi pa eden izmed najbolj izpopolnjenih digitalnih čudes v kolesarski industriji. Za kolesarje, ki že vse imajo! Cena: 600 evrov.