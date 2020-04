FOTO:Najboljši najlažji trail copati

Najboljši najlažji trail copati

Pohodniški čevlji, različnih hitrosti, tokrat najhitrejši, v katerih lahko tečete ali zelo hitro hodite.

Pri CleverHikerju so med najboljše lahke trail tekaške copate uvrstili modele Saucony Peregrine ISO, Altra Lone Peak 4, Brooks Cascadia 13, La Sportiva Bushido II in Hoka One One Spedgoat 3. FOTO: Shutterstock