Najboljši slovenski kolesarji so se zbrali na svetovni dan kolesarjenja

FOTO: Aleš Fevžer

Svetovni dan kolesarjev je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov in s tem prepoznala številne pozitivne učinke kolesarjenja.Velik poudarek promociji kolesarjenja daje Slovenska kolesarska mreža (SKM), ki se zavzema za izboljšanje sistemskih pogojev za vožnjo kolesa v prometu in kot sredstva za rekreacijo. Gre za neprofitno in deloma prostovoljsko nevladno organizacijo, katere delovanje je usmerjeno v razvoj kolesarjenja in trajnostnega prometa ter s tem posledično tudi ostalih segmentov družbe (gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva, okolja itd.).Prav tako je ta dan proslavila tudi na Kolesarska zveza Slovenije.inso pod vodstvom selektorjan njegovega pomočnika Marka Polanca opravili naporen, 200 kilometrov dolg trening po slovenskih cestah. Manjkal je samo še»Opravili smo res odličen vzdržljivostni trening. Še bolj me veseli, da so fantje zdravi, v dobri formi in zelo motivirani v pričakovanju prvih dirk,« je po treningu povedal, ki bo fante pred pričetkom sezone zagotovo še nekajkrat zbral skupaj.