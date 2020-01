Najboljši triatlonci v letu 2019 so znani

Nagrade so bile podeljene v več kategorijah, mladinci, mlajši člani in člani, glede na olimpijske in neolimpijske verzije triatlonov.Triatlonka leta 2019, kategorija Mladinke jel, članica TK Inles Riko Ribnica. Za Moniko Bartol je izjemna sezona, ki jo je zaključila s 5. mestom na kontinentalni lestvici mladink Mednarodne triatlonske zveze. Z doseženim 1. mestom na evropskem mladinskem pokalu na Ohridu, dvema 4. mestoma na evropskem mladinskem pokalu vinin naslovom državne prvakinje v duatlonu, akvatlonu in sprint triatlonu je potrdila naslov najboljše mladinke.Triatlonec leta 2019, kategorija Mladinci ječlan ŠK Triatlon Lajf. Hutter je v tej sezoni z dvema 4. mestoma na evropskem mladinskem pokalu vinter 8. mestom vje dokazal, da je tekmovalec na katerega smo lahko pozorni v prihodnosti. Trenutno zaseda 25. mesto na kontinentalni lestvici mladincev Mednarodne triatlonske zveze.Triatlonec leta 2019, kategorija Mlajši člani je, član TK Trisport Kamnik. Planko je imel v pretekli sezoni nekaj smole, saj je bil zaradi grdega padca na Madžarskem primoran izpustiti nekaj tekem. Kljub vsem izzivom je prikazal dobre nastope in postal državni prvak v duatlonu, sprint triatlonu in standard triatlonu, 16. mesto na evropskem prvenstvu v Kazanu pa je dober obet za kandidaturo na Olimpijskih igrah v2024.Triatlonec leta 2019, kategorija Člani je, član ŠK Triatlon Lajf. Dornik je v pretekli sezoni zabeležil nekaj dobrih nastopov, iz katerih izstopata 3. mesto na srednjem triatlonu na evropskem prvenstvu v Romuniji in 4. mesto v akvatlonu na svetovnem prvenstvu v Španiji. Dornik je kandidat za Olimpijske igre v2020, cilj pa je tudi nastop na Olimpijskih igrah v Parizu 2024.Triatlonec leta 2019, kategorija Paratriatlon je, član ŠD Vidim Cilj. Alen je edini slovenski paratriatlonec, ki tekmuje v svetovnem pokalu in svetovni seriji paratriatlona. Z letošnjimi dosežki se je uvrstil na skupno 11. mesto na lestvici Mednarodne triatlonske zveze paralimpijskih iger in tako postaja potencialni kandidat za nastop v Tokiu 2020.Triatlonec leta 2019, kategorija Naj tekmovalec je, član JK Tri Team. Kovačič je tudi v letošnji sezoni uspešno tekmoval. Med najodmevnejšimi rezultati je 3. mesto na svetovnem prvenstvu v dolgem triatlonu v španski. Z zmago v dolgem triatlonu na svetovnem pokalu na Kitajskem pa je Jaroslav zgolj potrdil naslov najboljšega tekmovalca med ne-olimpijskimi športi. Na lestvici Mednarodne triatlonske zveze dolgi triatlon zaseda 3. mesto.Tamara Vilhar