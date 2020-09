Najdaljša neprekinjena jeklenica za spust v Sloveniji

Največji turnokolesarski izlet v Sloveniji Preberite še:

Kraji na obrobju regij so se že od nekdaj morali bolj boriti za obstoj in finance, Črna na Koroškem pa se je v zadnjih letih začela razvijati tudi zaradi evropske finančne podpore.

Jeklenica je dolga 1.260 metrov.

Zipline je prava posebnost teh krajev, spust poteka z Navrškega vrha nad Črno navzdol proti smučišču, prečka Črno, konča pa se na pristajalni ploščadi v bližini kmetije Kogelnik. Jeklenica je dolga 1.260 metrov, najvišje nad tlemi boste skoraj 250 metrov visoko.Nastal je kot del skupnega čezmejnega projekta Naravni-geološki igralni prostor Peca z akronimom NatureGame, ki se izvaja na območju Geoparka Karavanke. Projekt je bil tudi sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija - Avstrija s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstvi avstrijske dežele Koroške, pravi direktorica občinske uprave: »Občina Črna na Koroškem v tem projektu sodeluje z drugimi občinami iz Mežiške doline in iz sosednje Avstrije, saj sodelujemo v evropskem združenju za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke, v okviru katerega izvajajo številne skupne projekte, eden od teh je tudi NatureGame. Evropska sredstva so za nas pomembna spodbuda, da hitreje dosežemo svoje cilje in ideje, ki si jih zamislimo.«Tako bodo nadgradili trenutno turistično ponudbo in izletniške točke povezali v skupni turistični produkt, ki bo v obliki igre razkrival naravno pestrost območja čezmejnega Geoparka Karavanke. »V okviru tega projekta se gradi infrastruktura na obeh straneh meje, nadgradnja tega pa je oblikovanje skupnih turističnih paketov ter skupna turistična promocija in trženje. Zato zdaj nadaljujemo z oblikovanjem skupnih turističnih produktov z različnimi kombinacijami ponudbe Mežiške doline in avstrijske dežele okrog Pece,« še dodajaZato je jeklenica le začetek večjega parka na prostem, ki bi mu radi dodali še ferato do začetka Olimplinea, adrenalinski park z manjšo jeklenico za otroke, pogovarjajo se še o sankališču, v Žerjavu pa bi uredili še plezalno steno in viseče mostičke. Naložba v Olimpline je vredna 484.000 evrov, od tega delež sofinanciranja iz programa Interreg znaša 198.000 evrov.