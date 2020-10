Najhitrejša Slovenka razkrila recept za uspeh

Z vztrajnostjo do cilja

Nagrada za trud

FOTO: Rio Mare

FOTO: Rio Mare

Več o akciji V formi z Rio Mare

FOTO: Rio Mare

Ko govorimo z izjemno atletinjo, seveda ne moremo mimo hitrosti – ta je zanjo vsakodnevni izziv, saj pomeni, da v najkrajšem možnem času prečka ciljno črto.Maja prisega na odličnost na vsakem koraku, zato so njeni treningi sestavljeni tako, da zagotavljajo vrhunsko pripravo. Kot profesionalna športnica dnevno izvaja pester nabor vaj, zato smo jo povprašali, kako lahko tudi rekreativni tekači in drugi športniki izboljšajo svojo formo. Predlagala je vajo, ki jo vsi dobro poznamo, a pogosto nepravilno izvajamo – govor je seveda o počepu. Kako ga pravilno izvedemo, si oglejte v videu.Ker smo se z Majo pogovarjali kmalu po njenem treningu, je beseda nanesla tudi na bližajoče se kosilo. Najboljša slovenska atletinja leta 2019 je ob tem poudarila, da je pravilna prehrana ključna za kakovosten trening in uspeh na tekmovanjih: »Potrebujem dovolj beljakovin, da si z njimi pomagam do pravilno grajenih mišic in primerne regeneracije. K svojim obrokom rada dodam tunino Rio Mare, ki je odličen vir beljakovin pa še nadvse dobrega okusa.«Po končanem treningu si Maja tako najprej privošči okusen in hranilen obrok, ki je privlačen tudi na pogled. Če se želite tudi vi počutiti kot vrhunski športnik in obenem dobro jesti, sledite njenemu skrivnemu receptu za pečeno bučo s tunino Rio Mare Leggero in sirom . Obrok vsebuje veliko beljakovin in vlaknin, zato ga lahko zaužijete po vadbi. Za eno osebo boste potrebovali:• 1 pločevinko tunine Rio Mare Leggero (60 g)• 300 g buče brez semen• 80 g najljubšega sira• 20 g ekstra deviškega oljčnega olja• vejico rožmarina• sol• poperPostopek je preprost. Segrejte pečico na 200 °C, narežite bučo na rezine in naribajte sir. Rezine solite in poprajte ter jih razporedite po naoljenem pekaču, v katerega ste dali vejice rožmarina. Pecite 20 minut, nato pa obložite s koščki tunine in naribanim sirom. Vse skupaj postavite v pečico še za nekaj minut, da se sir slastno zapeče. Okusen obrok za prvake je pripravljen!Najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec, jadralski šampion Vasilij Žbogar in sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec so združili moči v novi kampanji za globalno znano blagovno znamko tunine Rio Mare. Ta spodbuja funkcionalno prehranjevanje ob športni aktivnosti z izdelki Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura , ki so bogati z beljakovinami, vitaminom B12 in fosforjem. So popolna izbira za vse, ki želite biti v formi in se počutiti lahkotno, ne da bi se ob tem odrekli dobremu okusu.Maja, Vasilij in Dejan bodo v prihajajočih tednih po družbenih omrežjih delili svoj športni vsakdan, tako da bodo vsi športni navdušenci z njimi opravljali virtualne treninge, ponavljali vaje za krepitev telesa in spoznavali njihove najljubše recepte s tunino Rio Mare, ki jim bo pomagala ostati v formi. Tako bodo odlično pripravljeni na dva dogodka, ki bosta novembra. Najprej bo 7. novembra 2020 v sklopu dogodka Rio Mare Trail z razgledi, 14. novembra 2020 pa se bodo tekači preizkusili na Rio Mare Maratonu Parenzana v Portorožu.Več najdete na strani V formi z Rio Mare