Zaradi dodatnih zahtev pri prehodu meje, ki jim organizatorji ne morejo ugoditi in so posledica spremenjenih razmer glede COVID-19 v regiji, so primorani Maraton Alpe Scott dokončno odpovedati. Vsem že prijavljenim kolesarjem bodo startnino seveda povrnili.Kratko in jasno sporočilo organizatorja. 14. Maraton Alpe Scott, bi moral biti 5. julija. Kolesarjem tako ostane čakanje na septembrsko Franjo, vendar Alpe Scott so le maraton, ki je vsako leto obkrožen na koledarju vsakega resnega ljubitelja kolesarstva.