Hud padec jumbovca Martina

Osem kolesarjev lovi štiri ubežnike: Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Julian Bernard, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisee, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM). Rumena majica zaostaja že 1:15.inbežijo. Za njimi se podi še kakih sedem kolesarjev.Glavnina je razpadla na več skupinic. Rumena majica zaostaja 57 sekund. Bežijo štrije kolesarji.je že šestič predčasno zapustil Tour. Štartal pa je trinajstkrat. Za kolesarji sta že dva kategorizirana klanca, povprečna hitrost pa je 46 km/h!prvi tudi čez drugi gorski cilj. Cavendish je že odpadel iz glavnine. Thomasu tudi ne kaže najbolje.Drugi klanec v današnji etapi, ravno tako kot prvi sodi v 4. kategorijo. Dolg je 2,5 km. Alaphilippa so ujeli, Thomas je čisto na repu glavnine. Bo tudi on odstopil?Še vedno nobenih novic o Toniju Martinu. Odpeljali so ga v bolnišnico, vendar ne poročajo, v kakšnem stanju je. Alaphilippe je zmagal na edinem letečem cilju v današnji etapi.je še vedno sam 13 sekund pred glavnino.se najbolj trudi ujeti ga.gre solo. Quintana je odpadel na prvem klancu.je odstopil. Poškodbe so prehude. Še en jumbovec je moral predčasno zapustiti Tour.Kaže, da bosta Alaphilippe in Quintana pobegnila! Glavna favorita za današnjo zmago sta v begu. Kot bi vedeli za dogovor.je hudo padel! Ves krvav je!Nikomur še ni uspelo pobegniti. Prvih 20 km je povprečna hitrost 52 km/h.Včeraj je Cavendish dosegel 33. zmago na Touru! Samo še ena ga loči od Merckxovega rekorda. (DQS) in Jonas Rickaert (Alpecin) imata nekaj metrov prednosti.Časovna zapora je danes za šprinterje spet največja ovira. Cavendish jo je v nedeljo za las ujel ...Tudi če kolesarje čaka 4647 višinskih metrov, se napadi vrstijo drug za drugim. Videti je, kot bi vsi hoteli v beg. Colbrelli? Bo danes spet pokazal svoje plezalne sposobnosti?Sedemnajstkrat je bil Mont Ventoux na dirki po Franciji, nikoli pa ga niso morali prevoziti dvakrat! Danes ga bodo. Dirka se je začela, napadel je Alaphilippe.Današnji favoriti naj bi bili Quintana, Alaphilippe, Lopez in seveda Tadej Pogačar.Zaprta vožnja je dolga 7 km.bo branil rumeno majico. Izjavil je, da se Plešaste gore ne boji, vendar jo spoštuje, in naredil bo vse, da bo tudi v Malauceneju rumena majica na njegovih plečih.Etapa se začne v Sorguesu in po 199. kilometrih konča v Malauceneju. Kar 4647 višinskih metrov bodo morali premagati.***Provansa s svojim osamelcem bo danes središče kolesarskega sveta. To je najbolj čislan klanec dirke po Franciji. Da, veliko pomembnih, mogočnih, spoštovanih klancev je v zgodovini Toura, vendar je Mont Ventoux na vrhu cenjenosti. In danes ga bodo morali kolesarji doseči kar dvakrat.Etapa se začne v Sorguesu in po 199. kilometrih konča v Malauceneju. Kar 4647 višinskih metrov bodo morali premagati. Verjetno več kot šest ur bodo na kolesih. V etapi je pet kategoriziranih klancev, dva sta četrte kategorije, dva prve in en HC, najvišje kategorije. Med prvim in drugim klancem je še edini leteči cilj.Prvi današnji klanec je Côte de Fontaine-de-Vaucluse, dolg je 1,9 kilometra, služil bo za ogrevanje. Drugi je Gordes, malce daljši 2,5-kilometrski, še položnejši. Potem sledi pravi klanec, ki se začne na 71. kilometru. Col de la Liguière je dolg 9,3 kilometra in sodi v prvo težavnostno kategorijo. Sledi spust v Sault in na 96. kilometru se začne prvi vzpon na Plešasto goro. Klanec je dolg 22 kilometrov. Sledi strm spust vse do Malaucena, kjer je tudi cilj, vendar šele po tem, ko prečkajo Bedoin in se še drugič vzpnejo na Mont Ventoux. Drugi vzpon je dolg 15,7 kilometra. Dvajsetkilometrski spust nazaj v Malaucene bo odrešilni po šestih urah dirkanja.Danes je kraljevska etapa za navijače in najtežja za kolesarje.bo branil rumeno majico. Izjavil je, da se Plešaste gore ne boji, vendar jo spoštuje, in naredil bo vse, da bo tudi v Malauceneju rumena majica na njegovih plečih.