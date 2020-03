Najučinkovitejša hoja je nordijska hoja

Zanimanje rekreativcev za nordijsko hojo

Nordijska hoja je poživitev vsakdanjih sprehodov. FOTO: Shutterstock

Osnovna oprema za nordijsko hojo

Nordijske hoje se hitro naučimo FOTO: Shutterstock

Pohodniki se ločimo med »panoramce« in tiste, ki bi radi pridobili nekaj psihofizične kondicije. Nordijska hoja je najpreprostejši in verjetno najbolj učinkovit trening za… vse.Priporočljiva je predvsem zaradi nabiranja kondicije, ker je zdrava in ker pri tej obliki rekreacije deluje devetdeset odstotkov mišic in je hoja s palicami v rehabilitacijskem obdobju poškodb gležnja, kolena ali kolkov zelo učinkovita. Ponuja veliko: od rekreacije do močnega kondicijskega treninga za športnike.Na demonstracijah najprej predstavijo bistvo nordijske hoje, zakaj bi se ukvarjali z njo, koliko mišic deluje, nato veliko o opremi, ker ljudje mislijo, da so kar vsake palice v redu, pa se kasneje izkaže, da ne morejo pravilno izvajati vaj, ki jih pokažejo.Na kratko gredo skozi vse oblike: diagonalni korak, dvokorak z soročnim odrivom, trokorak in štirikorak, nato tek s poskoki in še najtežjo obliko: poskoki z noge na nogo z soročnim odrivom, katerega uporabljamo v klanec. Kratka demonstracija je pomembna zato, da z njo pritegnejo ljudi, da pridejo na tečaj, saj vsak potrebuje vsaj šest ur dela s tovrstno hojo, da osvoji vse koordinacijsko kar zahtevne korake oziroma gibe.Še vedno je težko ljudi prepričati, da poizkusijo. Večini se na začetku zdi, da to z lahkoto obvladajo, da ne potrebujejo »strokovne« izobrazbe, da pač vzameš palice v roke in greš. Pa ni tako. Vsakdo reče, da je težje, kot je pričakoval, in da če delaš pravilno, zares »dela« celo telo. Pravilno izvajanje je težko, a vseeno ne pretežko, da bi nam bila taka hoja v breme in ne v korist oziroma veselje.Za nordijsko hojo potrebujemo primerna športna ali pohodniška oblačila, športne copate ali pohodne čevlje ter seveda palice, ki so najpomembnejši del opreme. Lahko dodamo le še, da naj jih uporabniki kupujejo v prodajalnah, kjer bodo znali svetovati glede kvalitete, velikosti in materialov. Pod osnovno opremo spada tudi volja oziroma motivacija. Opaziti je, da je najtežja odločitev pustiti nekomu, da te pouči. Prepričani smo, da bo vsakdo, ki bo poizkusil obvladati nordijsko hojo, kaj kmalu spoznal, da je to odlična vrsta gibanja, rekreacije, vadbe, treninga ali samo sprostitve.