Največji turnokolesarski izlet v Sloveniji

Turnokolesarski izlet bo izveden ob upoštevanju ukrepov, ki veljajo pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom in bo število udeležencev tako na posamezno etapo omejeno, zato je nujno potrebna prijava preko portala Migimigi. FOTO: Manca Ogrin

Da boste vešči osnovnih pravil turnega kolesarstva, jih še enkrat preletimo

Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije (KTK PZS) se je v sodelovanju z zavarovalnico Generali odločila, da v soboto, 12. septembra, izpelje poseben turnokolesarski dogodek: Sprejmi Migimigi izziv! Prekolesarimo Slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu.Pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS se bodo na 41 tras 1850-kilometrske krožne poti podali planinci na kolesu, da bi edinstveno pot predstavili širšemu krogu rekreativcev. Letošnji izlet po STKP je namenjen izobraževanju kolesarjev o pravilnem turnem kolesarstvu in ozaveščanju o potrebi po uskladitvi zakonodaje, ki ureja turno kolesarstvo. Udeležba je brezplačna.Slovenska turnokolesarska pot v svojih 41 etapah in 1850 kilometrih, ki vodijo po vseh pomembnejših gorskih skupinah, obišče 112 kontrolnih točk, med njimi več kot 50 planinskih koč in številne pomembne planinske in turistične znamenitosti. Na celotni trasi zbere več kot 50 tisoč višinskih metrov, najvišja točka STKP je Poštarski dom na Vršiču (1688 m), najnižji pa sta Piran in Sečoveljske soline (1 m).Vodi po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in stezah, a tehnično ni posebej zahtevna, saj nagovarja širok krog kolesarjev, je pa mestoma naporna, ponekod je treba kolo tudi potiskati, vendar nikjer nositi. O priljubljenosti STKP priča tudi podatek, da je bilo prodanih že več kot 3300 Dnevnikov Slovenske turnokolesarske poti, 23 kolesarjev pa jo je že prevozilo v celoti. Slovenska turnokolesarska pot tehnično ni prezahtevna, namenjena je predstavitvi gorskega sveta, njenim naravnim danostim, pa tudi zgodovinskih in etnološkim zanimivosti in ne zgolj športnim ciljem.Migimigi izziv Prekolesarimo Slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu bo omogočil prvo izkušnjo vožnje po njej turnim kolesarjem, ki je še ne poznajo. »Namen organiziranja našega planinskega izleta s kolesi je predstavitev turno kolesarstva širši skupini aktivnega prebivalstva, katerim so blizu dejavnosti v naravi, predvsem v planinah, pri svojih avanturah pa uporabljajo tudi treking ali gorska kolesa,« pravi načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS Atila Armentano.Njemu pritrjuje tudi predsednik PZS, idejni oče STKP. »Ob dobri promociji, ki jo s to akcijo izvaja zavarovalnica Generali, vabilo na turo doseže širok krog potencialnih udeležencev, turnih kolesarjev, kot tudi drugih kolesarjev, ki se doslej s kolesom še niso podali v gore. Tura pa ni le športni dogodek, ampak tudi priložnost, da vodniki PZS udeležencem predstavijo do narave obziren način kolesarjenja. Nagovarjamo široko plast turnih kolesarjev, promoviramo obiskovanje gora s kolesom, na naravi prijazen način.«Lani se je dogodka udeležilo več kot 200 planincev na kolesu in v PZS si želijo, da bi bila tudi letošnja številka primerljiva oziroma celo višja. Število turnih kolesarjev se namreč izjemno hitro povečuje, kar dokazuje okoli 10 odstotna rast prodaje gorskih koles v zadnjih nekaj letih.»Z zadovoljstvom tudi ugotavljamo, da je trenj med turnimi kolesarji in drugimi obiskovalci naravnega okolja bistveno manj kot v preteklosti, drug drugega smo se navadili in postali bolj obzirni,« dodaja. Še vedno je precej tistih, ki ne poznajo osnov turnokolesarskega bontona, zato bo letošnji izlet po STKP namenjen izobraževanju kolesarjev o pravilnem turnem kolesarstvu.»V Komisiji za turno kolesarstvo pri PZS se veselimo izjemnega porasta priljubljenosti turnega kolesarstva. Opažamo pa, da je velika večina novih turnih kolesarjev tehnično slabše vešča in nezadostno informirana o tehniki vožnje, o turnokolesarskem bontonu (ki je podoben planinskemu) in primernem odnosu do okolja, kamor se odpravljajo na svoje izlete. Zato želimo vsem turnim kolesarjem približati in predstaviti pravilno turno kolesarstvo, da bomo vsi obiskovalci naravnega planinskega okolja uživali in se veselili pri vseh naših dejavnostih,« opomniOb tem vodniki vabijo vse turne kolesarje, da se vključijo v turnokolesarske odseke pri bližnjih planinskih društvih, kjer jim bodo izkušeni turnokolesarski vodniki z veseljem predstavili pravilno turno kolesarstvo, seveda v prijetnem planinskem vzdušju.»Takšni dogodki so zanimivi prav za vse, saj so povezovalni in edinstveni. Slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu združuje naravo, prijateljstvo in šport. Dogodek pripravljajo odlični turni vodniki in izkušeni organizatorji Planinske zveze Slovenije. Zato verjamemo v takšne projekte, kot smo verjeli, da lahko imamo označeno turnokolesarsko traso po celi Sloveniji. Če se malo pošalimo, se bomo letos 12. septembra borili kot levi, da prevozimo pot, speljano v obliki kužka, ki je začrtan v slovenski kokoški. V zavarovalnici Generali smo poskrbeli, da so udeleženci zavarovani in brez skrbi. Če se bomo povezali in bo vsakdo izmed nas odvozil eno izmed 41 tras po naši prekrasni Sloveniji, pa bomo zmagovalci vsi,« je navdušeniz zavarovalnice Generali.Turnokolesarski izlet bo izveden ob upoštevanju ukrepov, ki veljajo pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom in bo število udeležencev tako na posamezno etapo omejeno, zato je nujno potrebna prijava preko portala Migimigi.Dogodek STKP v enem dnevu v sodelovanju pripravljajo planinska društva oz. turnokolesarski odseki in njihovi turnokolesarski vodniki ter Komisija za turno kolesarstvo PZS ob podpori partnerja zavarovalnice Generali.Kolesari samo po dovoljenih poteh! Po gozdnih površinah, travnikih in drugih vrstah brezpotja ne vozimo. Posebej občutljiv je svet nad gozdno mejo, zato vozimo le po prometnicah namenjenih vožnji motornih vozil. Na poteh namenjenih pešcem in kolesarjem imajo prednost pešci. Upoštevaj zapore poti (če nisi prepričan, vprašaj), izogni se prečenju privatnih zemljišč, ko je to potrebno, prosi za dovoljenje. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in politiko lastnikov in upravljavcev zemljišč.Kolesari brez puščanja sledi! Kolesari podlagi primerno. Razmočena podlaga se hitreje poškoduje. Ne zaviraj z blokiranim zadnjim kolesom. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne delaj bližnjic. Kar si prinesel v naravo, odnesi tudi domov.Nikoli ne plaši živali! Nenadna pojava, hiter gib, hrup, plaši živali. To lahko postane nevarno zate, za druge in živali. Živalim pusti dovolj prostora, da se lahko umaknejo. Bodi pozoren, ko pelješ mimo konja, in upoštevaj navodila jezdeca.Obvladuj kolo! Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike.Spoštuj ostale uporabnike poti! Ne plaši drugih. Na primeren način opozori ostale na tvoji poti, da prihajaš. Prijateljski pozdrav je zelo dobrodošel. Bodi uvideven: upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo, če je potrebno se umakni oz. sestopi s kolesa. Vedno ponudi pomoč kadar je to potrebno. Izbiraj manj obiskane poti.Ture načrtuj vnaprej! Vedno moraš upoštevati v kakšnem stanju je tvoja oprema, kakšne so tvoje sposobnosti, kakšen je teren, kamor se odpravljaš, in se temu primerno pripravi. Vzdržuj opremo, s seboj nosi potrebno železno rezervno živil, prvo pomoč in rezervno opremo (tehnična oprema, oblačila). Dobro izpeljana tura je v tvoje zadovoljstvo in ne v breme drugim. Vedno nosi čelado in drugo primerno zaščitno opremo.Prijave so številčno omejene in jih sprejemajo do 11. septembra do 10. ure na strani www.migimigi.si